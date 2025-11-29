Мои заказы

От лапши к джазу: гастропрогулка по Бангкоку

Путешествие за эмоциями, вкусами и душой города
Откройте для себя Бангкок через вкусы и скрытые уголки, куда обычно не доходят туристы! Мы начнём в шумном Чайнатауне и попробуем локальные блюда.

Затем прокатимся на лодке по реке Чао Прайя,
читать дальше

наблюдая панораму Королевского дворца и Храма Лежащего Будды.

На рынке ощутим жизнь города изнутри, а завершением станут два атмосферных места у реки: бар с крафтовым пивом и уютное кафе с кофе на горячем песке и джазом.

От лапши к джазу: гастропрогулка по Бангкоку© Ольга
От лапши к джазу: гастропрогулка по Бангкоку© Ольга
От лапши к джазу: гастропрогулка по Бангкоку© Ольга

Описание экскурсии

Старт в Чайнатауне: пробуем перцовый бульон с рулетами лапши и погружаемся в атмосферу крупнейшего китайского квартала мира.

Арт-квартал и фотогеничное цветочное кафе — авторские напитки, винтажная атмосфера и творческая энергия старого Бангкока.

Прогулка по историческому району — улочки, граффити, деревянные дома и аутентичные фотолокации.

Лодочная прогулка по Чао Прайя — панорамы Королевского дворца и Храма Лежащего Будды, путь к рынку, где туристов почти не бывает.

Рынок только для местных — дегустация мини-порций стрит-фуда: жареная курица, сатай, манго с рисом, тайские колбаски и многое другое.

Бар на воде в старинном здании — крафтовое пиво, вкусная еда и вид на реку в месте с морским характером и историческими нотами.

Финал в баре-кофейне — кофе из Чиангмая на горячем песке, уютная атмосфера, лёгкий ужин и живая джаз-музыка по вечерам.

По пути обсудим:

  • основные вехи истории Таиланда: какие исторические события формировали культуру и городскую жизнь Бангкока
  • эволюцию тайской кухни: от традиционных рецептов до современного стрит-фуда, который стал визитной карточкой страны
  • отношение местных к еде: почему еда для тайцев — не просто питание, а часть культуры, общения и праздников

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: транспорт между локациями (такси, тук-тук и лодка) — около 1000 батов за группу; еда и напитки 100–1500 батов за чел.
  • Экскурсию можно провести на колоритном индивидуальном тук-туке или минивэне — подробности в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 1882 туристов
Мы лицензированная туристическая компания, работающая в Таиланде. В нашей команде носители русского, украинского, польского языков, отлично говорим по-английски. Также есть русский гид, свободно владеющий тайским и лаосским языками. Работаем с
читать дальше

русскоговорящими и англоговорящими тайскими гидами. Мы любим Таиланд всем сердцем и душой, давно тут живём. И как местные жители можем рассказать о нём то, что вы никогда не найдёте в интернете. Наши экскурсии проходят по самым топовым местам Таиланда. Также составляем индивидуальные путешествия по вашим запросам.

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Бангкок по максимуму
5.5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Бангкок по максимуму
Прокатиться по колоритным местам города на метро и речном трамвае и подняться на крышу
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $400 за человека
Бангкок на ваших кадрах
На машине
8 часов
17 отзывов
Круиз
Бангкок на ваших кадрах
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз пореке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: У небоскреба МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
1 дек в 13:30
$67 за человека
В ритме Бангкока
Пешая
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
В ритме Бангкока: Индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Бангкок - город, где древние традиции соседствуют с современностью. Откройте для себя культуру и обычаи Таиланда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $255 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке