Откройте для себя Бангкок через вкусы и скрытые уголки, куда обычно не доходят туристы! Мы начнём в шумном Чайнатауне и попробуем локальные блюда.
Затем прокатимся на лодке по реке Чао Прайя, читать дальше
наблюдая панораму Королевского дворца и Храма Лежащего Будды.
На рынке ощутим жизнь города изнутри, а завершением станут два атмосферных места у реки: бар с крафтовым пивом и уютное кафе с кофе на горячем песке и джазом.
Описание экскурсии
Старт в Чайнатауне: пробуем перцовый бульон с рулетами лапши и погружаемся в атмосферу крупнейшего китайского квартала мира.
Арт-квартал и фотогеничное цветочное кафе — авторские напитки, винтажная атмосфера и творческая энергия старого Бангкока.
Прогулка по историческому району — улочки, граффити, деревянные дома и аутентичные фотолокации.
Лодочная прогулка по Чао Прайя — панорамы Королевского дворца и Храма Лежащего Будды, путь к рынку, где туристов почти не бывает.
Рынок только для местных — дегустация мини-порций стрит-фуда: жареная курица, сатай, манго с рисом, тайские колбаски и многое другое.
Бар на воде в старинном здании — крафтовое пиво, вкусная еда и вид на реку в месте с морским характером и историческими нотами.
Финал в баре-кофейне — кофе из Чиангмая на горячем песке, уютная атмосфера, лёгкий ужин и живая джаз-музыка по вечерам.
По пути обсудим:
основные вехи истории Таиланда: какие исторические события формировали культуру и городскую жизнь Бангкока
эволюцию тайской кухни: от традиционных рецептов до современного стрит-фуда, который стал визитной карточкой страны
отношение местных к еде: почему еда для тайцев — не просто питание, а часть культуры, общения и праздников
Организационные детали
Дополнительно оплачивается: транспорт между локациями (такси, тук-тук и лодка) — около 1000 батов за группу; еда и напитки 100–1500 батов за чел.
Экскурсию можно провести на колоритном индивидуальном тук-туке или минивэне — подробности в переписке
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 1882 туристов
Мы лицензированная туристическая компания, работающая в Таиланде. В нашей команде носители русского, украинского, польского языков, отлично говорим по-английски. Также есть русский гид, свободно владеющий тайским и лаосским языками. Работаем с читать дальше
русскоговорящими и англоговорящими тайскими гидами. Мы любим Таиланд всем сердцем и душой, давно тут живём. И как местные жители можем рассказать о нём то, что вы никогда не найдёте в интернете. Наши экскурсии проходят по самым топовым местам Таиланда. Также составляем индивидуальные путешествия по вашим запросам.