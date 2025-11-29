Откройте для себя Бангкок через вкусы и скрытые уголки, куда обычно не доходят туристы! Мы начнём в шумном Чайнатауне и попробуем локальные блюда.Затем прокатимся на лодке по реке Чао Прайя,

наблюдая панораму Королевского дворца и Храма Лежащего Будды. На рынке ощутим жизнь города изнутри, а завершением станут два атмосферных места у реки: бар с крафтовым пивом и уютное кафе с кофе на горячем песке и джазом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Старт в Чайнатауне: пробуем перцовый бульон с рулетами лапши и погружаемся в атмосферу крупнейшего китайского квартала мира.

Арт-квартал и фотогеничное цветочное кафе — авторские напитки, винтажная атмосфера и творческая энергия старого Бангкока.

Прогулка по историческому району — улочки, граффити, деревянные дома и аутентичные фотолокации.

Лодочная прогулка по Чао Прайя — панорамы Королевского дворца и Храма Лежащего Будды, путь к рынку, где туристов почти не бывает.

Рынок только для местных — дегустация мини-порций стрит-фуда: жареная курица, сатай, манго с рисом, тайские колбаски и многое другое.

Бар на воде в старинном здании — крафтовое пиво, вкусная еда и вид на реку в месте с морским характером и историческими нотами.

Финал в баре-кофейне — кофе из Чиангмая на горячем песке, уютная атмосфера, лёгкий ужин и живая джаз-музыка по вечерам.

По пути обсудим:

основные вехи истории Таиланда: какие исторические события формировали культуру и городскую жизнь Бангкока

эволюцию тайской кухни: от традиционных рецептов до современного стрит-фуда, который стал визитной карточкой страны

отношение местных к еде: почему еда для тайцев — не просто питание, а часть культуры, общения и праздников

Организационные детали