Из Бангкока в Канчанабури: сафари-парк на реке Квай и знаменитый стеклянный мост

Путешествие по необычным и знаковым локациям провинции
В этом маршруте собраны природные, религиозные и исторические места провинции Канчанабури. Мы поднимемся к высеченному в скале изображению Будды. Понаблюдаем за животными и пройдём через карстовые пещеры. Полюбуемся архитектурой буддийских святынь и постоим на стеклянном мосту над рекой Квай.
Описание экскурсии

8:30–9:00 — встреча и выезд
9:30 — каньон Летающего Дракона. На гольф-карах поднимемся вдоль каньона к самому большому в Азии изображению Будды, высеченному в скале, и туннелю с нарисованным божеством
11:30 — сафари-парк Канчанабури. Проедем восемь зон обитания животных: тигров и львов, леопардов и жирафов, зебр и лам, оленей и не только
14:00 — обед традиционными блюдами русской кухни
15:00 — пещеры горы Пхун и храм Ват Тхам Као Пун. Через карстовые пещеры пройдём к смотровой площадке с видами на реку Квай и осмотрим святыню
16:00 — храм Ват Метта Тхам Бодхиян. Полюбуемся архитектурой и замысловатой резьбой по дереву в главном зале и посмотрим на 12-метровую статую богини милосердия
17:30 — мост через реку Квай — часть исторического «Пути смерти» и главная достопримечательность провинции
18:00 — стеклянный мост. Встретим закат и насладимся панорамой реки и гор
20:30–21:00 — возвращение в Бангкок

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Toyota или аналогичном. До точки сбора и обратно в отель нужно добраться самостоятельно
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение русскоговорящего гида, обед
  • Дополнительно оплачиваются (в день экскурсии, только в тайских батах) входные билеты: взрослые — ок. 640 бат с чел., дети (ниже 120 см) — ок. 440 бат с чел.
  • Посещение храма Ват Метта Тхам Бодхиян может быть заменено на посещение ландшафтного парка цветов «Кленовый сад» по решению гида
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (выше 120 см)$84
Детский (ниже 120 см)$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро Lat Krabang
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1816 туристов
Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые наши гиды прожили в стране более 15 лет и свободно говорят на тайском и английском
языках, знают и могут рассказать о Таиланде на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

