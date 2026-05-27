В этом маршруте собраны природные, религиозные и исторические места провинции Канчанабури. Мы поднимемся к высеченному в скале изображению Будды. Понаблюдаем за животными и пройдём через карстовые пещеры. Полюбуемся архитектурой буддийских святынь и постоим на стеклянном мосту над рекой Квай.

Описание экскурсии

8:30–9:00 — встреча и выезд

9:30 — каньон Летающего Дракона. На гольф-карах поднимемся вдоль каньона к самому большому в Азии изображению Будды, высеченному в скале, и туннелю с нарисованным божеством

11:30 — сафари-парк Канчанабури. Проедем восемь зон обитания животных: тигров и львов, леопардов и жирафов, зебр и лам, оленей и не только

14:00 — обед традиционными блюдами русской кухни

15:00 — пещеры горы Пхун и храм Ват Тхам Као Пун. Через карстовые пещеры пройдём к смотровой площадке с видами на реку Квай и осмотрим святыню

16:00 — храм Ват Метта Тхам Бодхиян. Полюбуемся архитектурой и замысловатой резьбой по дереву в главном зале и посмотрим на 12-метровую статую богини милосердия

17:30 — мост через реку Квай — часть исторического «Пути смерти» и главная достопримечательность провинции

18:00 — стеклянный мост. Встретим закат и насладимся панорамой реки и гор

20:30–21:00 — возвращение в Бангкок

Организационные детали