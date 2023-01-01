Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

Магическая татуировка Сак Янт

Во время нашей обзорной экскурсии, вы увидите столицу Таиланда

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Бангкоке:
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
96 отзывов
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
5 апр
6 апр
7 апр
8 апр
от $250 за всё до 3 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
11 часов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
Организатор экскурсии Иван
Иван
3 отзыва
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
около небоскрёба King Power Mahanakhon
16 мар
18 мар
20 мар
23 мар
$110 за человека
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
7.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Vladimir
Vladimir
134 отзыва
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
ресепшен вашего отеля
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
$280 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бангкоке
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Во время нашей обзорной экскурсии, вы увидите столицу Таиланда – город Бангкок с разных ракурсов, а также познакомитесь с его достопримечательностями и узнаете много нового об истории Бангкока от местных жителей.

Вы увидите самые яркие памятники архитектуры страны, посетите древний Королевский дворец, а затем отправитесь в современную часть города и поднимитесь на смотровою площадку небоскреба, откуда открывается панорама на весь город.
Магическая татуировка Сак Янт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сак Янт — это древняя традиция ритуальных татуировок, которые наделяют их владельца особыми мистическими силами. Набивать магическую татуировку могут только посвященные в эту традицию действующие или бывшие буддийские монахи, их называют Аджанами. Для активации магической силы Аджан читает мантру, тем самым наполняя изображение силой молитвы.
Традиционно, самые сильные Аджаны находятся в монастырях на севере Таиланда и в Лаосе. Сейчас очень много тату салонов и индивидуальных тату мастеров предлагают свои услуги, которые они называют Сак Янт, но это будет самая обычная татуировка. Верить таким мастерам, или нет, решать только Вам.
В рамках данной программы мы заберем Вас из Вашего отеля и отправимся в город Аюттайю, к одному из самых именитых Аджанов Таиланда, Аджану Кобу. Аджан нанесет выбраный Вами рисунок специальной иглой на Ваше тело, прочитает священную мантру для наполнения рисунка силой и примет от Вас подношение. С этого момента будьте готовы к тому, что Ваша жизнь изменится в лучшую сторону в зависимости от смысла рисунка, который Вы выберите. За небольшую доплату возможно добавление услуги русско-тайского переводчика (Аджан не говорит по-английски).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Предварительная запись к Аджану
  • Индивидуальный трансфер в обе стороны с русским водителем
  • Услуги переводчика (если требуются)
Что не входит
  • Оплата услуг Аджана
Место начала и завершения?
Ваш отель в Бангкоке
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

Индивидуальные
Необычные
На весь день
Популярные места
Обзорные
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бангкоке
ХОРОШО
🧭
ТАМ