Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

Сак Янт — это древняя традиция ритуальных татуировок, которые наделяют их владельца особыми мистическими силами. Набивать магическую татуировку могут только посвященные в эту традицию действующие или бывшие буддийские монахи, их называют Аджанами. Для активации магической силы Аджан читает мантру, тем самым наполняя изображение силой молитвы.

Традиционно, самые сильные Аджаны находятся в монастырях на севере Таиланда и в Лаосе. Сейчас очень много тату салонов и индивидуальных тату мастеров предлагают свои услуги, которые они называют Сак Янт, но это будет самая обычная татуировка. Верить таким мастерам, или нет, решать только Вам.

В рамках данной программы мы заберем Вас из Вашего отеля и отправимся в город Аюттайю, к одному из самых именитых Аджанов Таиланда, Аджану Кобу. Аджан нанесет выбраный Вами рисунок специальной иглой на Ваше тело, прочитает священную мантру для наполнения рисунка силой и примет от Вас подношение. С этого момента будьте готовы к тому, что Ваша жизнь изменится в лучшую сторону в зависимости от смысла рисунка, который Вы выберите. За небольшую доплату возможно добавление услуги русско-тайского переводчика (Аджан не говорит по-английски).