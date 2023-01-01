Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

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Описание
Сак Янт — это древняя традиция ритуальных татуировок, которые наделяют их владельца особыми мистическими силами. Набивать магическую татуировку могут только посвященные в эту традицию действующие или бывшие буддийские монахи, их называют Аджанами. Для активации магической силы Аджан читает мантру, тем самым наполняя изображение силой молитвы.
Традиционно, самые сильные Аджаны находятся в монастырях на севере Таиланда и в Лаосе. Сейчас очень много тату салонов и индивидуальных тату мастеров предлагают свои услуги, которые они называют Сак Янт, но это будет самая обычная татуировка. Верить таким мастерам, или нет, решать только Вам.
В рамках данной программы мы заберем Вас из Вашего отеля и отправимся в город Аюттайю, к одному из самых именитых Аджанов Таиланда, Аджану Кобу. Аджан нанесет выбраный Вами рисунок специальной иглой на Ваше тело, прочитает священную мантру для наполнения рисунка силой и примет от Вас подношение. С этого момента будьте готовы к тому, что Ваша жизнь изменится в лучшую сторону в зависимости от смысла рисунка, который Вы выберите. За небольшую доплату возможно добавление услуги русско-тайского переводчика (Аджан не говорит по-английски).
Ответы на вопросы
Что входит
Предварительная запись к Аджану
Индивидуальный трансфер в обе стороны с русским водителем
Услуги переводчика (если требуются)
Что не входит
Оплата услуг Аджана
Место начала и завершения?
Ваш отель в Бангкоке
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
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