Экскурсия «Бангкок для своих» предлагает уникальную возможность увидеть столицу Таиланда с другой стороны. Маршрут проходит по нетуристическим районам, где роскошь соседствует с бедностью.
Прогулка по трущобам, посещение района ткачей Ратчатеви и
Прогулка по трущобам, посещение района ткачей Ратчатеви и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальные районы без туристов
- 🏛️ История и культура Бангкока
- 🍜 Настоящая тайская кухня
- 🛶 Водная прогулка по каналам
- 🙏 Буддийские храмы и традиции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бангкока - с ноября по февраль, когда погода комфортная и сухая. В эти месяцы можно насладиться прогулками без изнуряющей жары. Март и апрель также подходят, но стоит быть готовым к повышенной влажности. В период с мая по октябрь возможны дожди, но это время привлекает меньше туристов, что позволяет избежать толп и насладиться спокойствием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Район ткачей Ратчатеви
- Дом-музей Джима Томпсона
- Буддийский храм Ват Ратчанадарам
- Дворцовая площадь
- Китайский храм дракона
- Чайнатаун
Описание экскурсии
Маршрут проходит по нетуристическим районам — старым дворам, деревянным домам, трущобам и рынкам. Здесь вас ждёт соседство роскоши и бедности: пятизвёздочные отели рядом с лачугами на сваях.
В нашей программе:
- Прогулка по трущобам — настоящая параллельная реальность, которую не показывают в путеводителях
- Район ткачей Ратчатеви — островок старого города среди стеклянных башен
- Дом-музей Джима Томпсона (внешний осмотр) — история человека, прославившего тайский шёлк
- Водная прогулка по каналу в сторону исторических районов
- Буддийский храм Ват Ратчанадарам и Дворцовая площадь
- Китайский храм дракона и прогулка по настоящему Чайнатауну
Во время экскурсии вы:
- Увидите, как живут обычные тайцы — чем они питаются, где работают, как отдыхают
- Поймёте, как буддизм вплетается в повседневную жизнь — в быту, архитектуре и поведении людей
- Услышите о заброшенных районах и забытых улицах — и о том, почему они важны для города
- Попробуете еду на местных рынках — ту самую, которую готовят не «для туристов», а «для своих»
- Узнаете, как устроен Бангкок изнутри: от школ до суеверий, от цен на жильё до структуры районов
Будем не просто наблюдать, а всматриваться — в жизнь города, лица и детали повседневной жизни. По желанию можно остановиться на чай, перекус уличной едой или короткую фотосессию на фоне всех контрастов Бангкока.
Организационные детали
Чтобы лучше познакомиться с городом, мы воспользуемся разнообразием транспорта в столице: надземное метро — скайтрейн, городская лодка, тук-туки, метро, такси. Проезд для всех участников и гида оплачиваются отдельно (от $20 с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 14 туристов
Добро пожаловать! Меня зовут Василий - русский гид, живущий в Бангкоке с тайской семьёй, и с 2011 года провожу авторские экскурсии. Знаю тайский язык, местную культуру, традиции, скрытые уголки города и
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Бангкоку
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Начало: В лобби отеля
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
$347 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Королевский Бангкок
Побывать в главных храмах и прокатиться на лодке по историческим каналам
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
от $515 за всё до 6 чел.
Круиз
От заката Айютайи до рассвета Таиланда
Путешествие из Бангкока к древним храмам Айютайи. Ощутите дух Сиама и насладитесь круизом по реке Чао Прайя с обедом на борту
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
от $500 за всё до 8 чел.