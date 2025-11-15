Экскурсия «Бангкок для своих» предлагает уникальную возможность увидеть столицу Таиланда с другой стороны. Маршрут проходит по нетуристическим районам, где роскошь соседствует с бедностью.Прогулка по трущобам, посещение района ткачей Ратчатеви и

внешний осмотр дома-музея Джима Томпсона позволят погрузиться в атмосферу настоящего Бангкока. Водная прогулка по каналу и посещение буддийского храма Ват Ратчанадарам дополнят впечатления. Участники узнают, как живут тайцы, и попробуют местную кухню на рынках

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Бангкока - с ноября по февраль, когда погода комфортная и сухая. В эти месяцы можно насладиться прогулками без изнуряющей жары. Март и апрель также подходят, но стоит быть готовым к повышенной влажности. В период с мая по октябрь возможны дожди, но это время привлекает меньше туристов, что позволяет избежать толп и насладиться спокойствием.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.