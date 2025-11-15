Мои заказы

Бангкок для своих

Экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Бангкок: дворы, рынки и храмы без толп туристов. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте его изнутри
Экскурсия «Бангкок для своих» предлагает уникальную возможность увидеть столицу Таиланда с другой стороны. Маршрут проходит по нетуристическим районам, где роскошь соседствует с бедностью.

Прогулка по трущобам, посещение района ткачей Ратчатеви и
внешний осмотр дома-музея Джима Томпсона позволят погрузиться в атмосферу настоящего Бангкока. Водная прогулка по каналу и посещение буддийского храма Ват Ратчанадарам дополнят впечатления. Участники узнают, как живут тайцы, и попробуют местную кухню на рынках

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальные районы без туристов
  • 🏛️ История и культура Бангкока
  • 🍜 Настоящая тайская кухня
  • 🛶 Водная прогулка по каналам
  • 🙏 Буддийские храмы и традиции

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бангкока - с ноября по февраль, когда погода комфортная и сухая. В эти месяцы можно насладиться прогулками без изнуряющей жары. Март и апрель также подходят, но стоит быть готовым к повышенной влажности. В период с мая по октябрь возможны дожди, но это время привлекает меньше туристов, что позволяет избежать толп и насладиться спокойствием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Бангкок для своих© Василий
Бангкок для своих© Василий
Бангкок для своих© Василий

Что можно увидеть

  • Район ткачей Ратчатеви
  • Дом-музей Джима Томпсона
  • Буддийский храм Ват Ратчанадарам
  • Дворцовая площадь
  • Китайский храм дракона
  • Чайнатаун

Описание экскурсии

Маршрут проходит по нетуристическим районам — старым дворам, деревянным домам, трущобам и рынкам. Здесь вас ждёт соседство роскоши и бедности: пятизвёздочные отели рядом с лачугами на сваях.

В нашей программе:

  • Прогулка по трущобам — настоящая параллельная реальность, которую не показывают в путеводителях
  • Район ткачей Ратчатеви — островок старого города среди стеклянных башен
  • Дом-музей Джима Томпсона (внешний осмотр) — история человека, прославившего тайский шёлк
  • Водная прогулка по каналу в сторону исторических районов
  • Буддийский храм Ват Ратчанадарам и Дворцовая площадь
  • Китайский храм дракона и прогулка по настоящему Чайнатауну

Во время экскурсии вы:

  • Увидите, как живут обычные тайцы — чем они питаются, где работают, как отдыхают
  • Поймёте, как буддизм вплетается в повседневную жизнь — в быту, архитектуре и поведении людей
  • Услышите о заброшенных районах и забытых улицах — и о том, почему они важны для города
  • Попробуете еду на местных рынках — ту самую, которую готовят не «для туристов», а «для своих»
  • Узнаете, как устроен Бангкок изнутри: от школ до суеверий, от цен на жильё до структуры районов

Будем не просто наблюдать, а всматриваться — в жизнь города, лица и детали повседневной жизни. По желанию можно остановиться на чай, перекус уличной едой или короткую фотосессию на фоне всех контрастов Бангкока.

Организационные детали

Чтобы лучше познакомиться с городом, мы воспользуемся разнообразием транспорта в столице: надземное метро — скайтрейн, городская лодка, тук-туки, метро, такси. Проезд для всех участников и гида оплачиваются отдельно (от $20 с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Василий
Василий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 14 туристов
Добро пожаловать! Меня зовут Василий - русский гид, живущий в Бангкоке с тайской семьёй, и с 2011 года провожу авторские экскурсии. Знаю тайский язык, местную культуру, традиции, скрытые уголки города и
настоящую тайскую жизнь, которую не покажут в путеводителях. Мои программы подойдут всем - от тех, кто впервые в Бангкоке, до опытных путешественников, желающих увидеть город с другой стороны. Есть дневные и вечерние маршруты: от атмосферных прогулок по яркому ночному Бангкоку до спокойных семейных туров с интересными моментами для детей - можно, например, покормить рыбок или посмотреть что-то необычное. Я делаю экскурсии живыми, насыщенными и доступными для всех - чтобы было интересно и взрослым, и детям, и тем, кто любит факты, и тем, кто хочет просто прочувствовать город. Всё по-настоящему. Без шоу и туристической мишуры. Гуляем, смотрим, впитываем. Как будто с другом, который здесь давно живёт, говорит по-тайски и знает, куда стоит заглянуть.

