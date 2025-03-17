Таиланд славится верой в духов и магию. Даже скептики увлекаются местными обрядами, которые поражают своей необычностью. Экскурсия проведет по знаковым местам, где можно загадывать желания и участвовать в буддистских ритуалах. Участники узнают, как правильно загадывать желания, какие тайны хранят местные монахи, и как с помощью древнего гадания можно предсказать будущее. Также предусмотрены обряды очищения кармы и навязывания священной нити

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бангкоке

Юлия Ваш гид в Бангкоке

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Мы с вами посетим несколько знаковых для совершения буддистских ритуалов мест, среди которых:

Храм Лежащего Будды (The Reclining Buddha)

Храм утренней зари (Vat Arun)

Храм крокодилов

А также прогуляемся на традиционной тайской лодке по реке Чао Прайя. Будем чистить карму и кормить рыб.

Вы узнаете

Где в Бангкоке можно попросить о богатстве и здоровье

Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались

Какие тайны и советы передал мне местный монах

Как проходит обряд навязывания священной нити сай-син

Как узнать своё будущее с помощью техники древнего гадания на палочках — сиамси

Что делать, если вам выпадет плохое предсказание

Как тайцы просят небесную канцелярию о пересмотре судьбы

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

Входной билет в Храм Лежащего Будды — 300 батов за чел. + оплата за гида

Входной билет в Храм утренней Зари — 200 батов за чел. + оплата за гида

Катание на традиционной тайской длиннохвостой лодке — 2000 батов за всю компанию

По желанию: покупка подношений и пожертвования для храма, покупка еды, напитков, сувениров и оплата расходов на транспорт (такси, тут-тук, речной трамвайчик)