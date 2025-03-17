Таиланд славится верой в духов и магию. Даже скептики увлекаются местными обрядами, которые поражают своей необычностью.
Экскурсия проведет по знаковым местам, где можно загадывать желания и участвовать в буддистских ритуалах.
Участники узнают, как правильно загадывать желания, какие тайны хранят местные монахи, и как с помощью древнего гадания можно предсказать будущее. Также предусмотрены обряды очищения кармы и навязывания священной нити
Экскурсия проведет по знаковым местам, где можно загадывать желания и участвовать в буддистских ритуалах.
Участники узнают, как правильно загадывать желания, какие тайны хранят местные монахи, и как с помощью древнего гадания можно предсказать будущее. Также предусмотрены обряды очищения кармы и навязывания священной нити
6 причин купить эту экскурсию
- 🕉️ Уникальные буддистские ритуалы
- 🔮 Древние техники гадания
- 🌟 Исполнение желаний
- 🙏 Очищение кармы
- 🏯 Посещение знаковых храмов
- 🧘 Тайные советы монаха
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Храм Лежащего Будды
- Храм утренней зари
- Храм черепах
- Храм крокодилов
Описание экскурсии
Мы с вами посетим несколько знаковых для совершения буддистских ритуалов мест, среди которых:
- Храм Лежащего Будды (The Reclining Buddha)
- Храм утренней зари (Vat Arun)
- Храм крокодилов
А также прогуляемся на традиционной тайской лодке по реке Чао Прайя. Будем чистить карму и кормить рыб.
Вы узнаете
- Где в Бангкоке можно попросить о богатстве и здоровье
- Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались
- Какие тайны и советы передал мне местный монах
- Как проходит обряд навязывания священной нити сай-син
- Как узнать своё будущее с помощью техники древнего гадания на палочках — сиамси
- Что делать, если вам выпадет плохое предсказание
- Как тайцы просят небесную канцелярию о пересмотре судьбы
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
- Входной билет в Храм Лежащего Будды — 300 батов за чел. + оплата за гида
- Входной билет в Храм утренней Зари — 200 батов за чел. + оплата за гида
- Катание на традиционной тайской длиннохвостой лодке — 2000 батов за всю компанию
По желанию: покупка подношений и пожертвования для храма, покупка еды, напитков, сувениров и оплата расходов на транспорт (такси, тут-тук, речной трамвайчик)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 95 туристов
Меня зовут Юлия, уже несколько лет я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок на 3 месяца, влюбилась в него и решила остаться навсегда. Это лучший город, и вы тоже его полюбите всем сердцем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
17 мар 2025
Отличная экскурсия!! Юлия спасибо за прекрасное время в Бангкоке и возможность увидеть город глазами человека, который любит и знает эту страну.
В
Вероника
8 фев 2025
Юлия отличный организатор! Все рассказывает и подсказывает. Буду обращаться еще и всем советовать!
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
от $220 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Реальный Таиланд: места силы и поклонения
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда, посетив храмы и места силы, где оживают легенды и философия тайцев
Начало: У станции метро Lat Krabang
Расписание: во вторник и воскресенье в 07:30
27 апр в 07:30
29 апр в 07:30
$100 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Бангкоке
Откройте для себя величие Королевского дворца и храмы Бангкока. Погрузитесь в историю и культуру, наблюдая за жизнью тайцев вдоль каналов
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
от $300 за человека