Предлагаю оставить скучные туристические места китайским туристам, а нам отправиться в увлекательное путешествие и погрузиться в истинную историю 📖 Таиланда с начала нашей эры.
Тур на 2-3 дня (1-2 ночи), в котором вы увидите:
1. Встреча вас утром в отеле Бангкока или Паттае.
2. Зеркальный храм (3 часа на транспорте от города Бангкока). Уникальная архтитектура и декор. Ничего подобного вы еще не видели! Видеть свое отражение вместе с сотнями отражений будды - есть на что посмотреть.
3. Далле мы с вами посетим древнюю и первую столицу Сукхотхай (6 часов на транспорте от Бангкока). Мы прогуляемся по двум паркам с историческими обьектами, такими как первые тайские королевские дворцы, храмы, ступы и дома. Какие-то из них находятся в полуразрушенном состоянии, но кое-то уцелело и удивляет своим величием.
4. В Сукхотае стоит провести как минимум одну ночь, а желательно две. На следующий день будем посещать места, который не успели в первую половину дня.
5. На обратном пути можем заехать во вторую столицу Таиланда - Аютхая. Здесь у нас также будут исторические парки 🌳 с королевским дворцом и храмами и домами для простых жителей. Потом можно посетить огромную статую лежачего будды в Аютхае (не меньше чем в Бангкоке, но более древнюю). Далее у нас плавучий рынок и театреальное шоу, в котором нам покажут войну тайцев с бирманцами, после которого Аютхая была оставлена и основана новая столица ⭐️ Бангкока. И на последок прокатиться на слонах или фото со слонами.
6. Возвращение в отель 🏨 Бангкока или Паттаи.
Что входит
Русскоязычный гид
Минибас и трансфер
Водитель
Что не входит
Личные расходы
Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Отель в Бангкоке или Паттае
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.