Предлагаю оставить скучные туристические места китайским туристам, а нам отправиться в увлекательное путешествие и погрузиться в истинную историю 📖 Таиланда с начала нашей эры.

Тур на 2-3 дня (1-2 ночи), в котором вы увидите: