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Погружение в тайскую историю

Михаил Б.
Михаил Б. – Гид из Бангкока
Погружение в тайскую историю
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $1 000 за экскурсию

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Погружение в тайскую историю
Погружение в тайскую историю

Что вы увидите

  • Зеркальный храм
  • Сукхотай
  • Аютхая
  • Плавучий рынок
  • Театральное шоу
  • Катание на слонах
Предлагаю оставить скучные туристические места китайским туристам, а нам отправиться в увлекательное путешествие и погрузиться в истинную историю 📖 Таиланда с начала нашей эры.

Тур на 2-3 дня (1-2 ночи), в котором вы увидите:

  • 1. Встреча вас утром в отеле Бангкока или Паттае.
  • 2. Зеркальный храм (3 часа на транспорте от города Бангкока). Уникальная архтитектура и декор. Ничего подобного вы еще не видели! Видеть свое отражение вместе с сотнями отражений будды - есть на что посмотреть.
  • 3. Далле мы с вами посетим древнюю и первую столицу Сукхотхай (6 часов на транспорте от Бангкока). Мы прогуляемся по двум паркам с историческими обьектами, такими как первые тайские королевские дворцы, храмы, ступы и дома. Какие-то из них находятся в полуразрушенном состоянии, но кое-то уцелело и удивляет своим величием.
  • 4. В Сукхотае стоит провести как минимум одну ночь, а желательно две. На следующий день будем посещать места, который не успели в первую половину дня.
  • 5. На обратном пути можем заехать во вторую столицу Таиланда - Аютхая. Здесь у нас также будут исторические парки 🌳 с королевским дворцом и храмами и домами для простых жителей. Потом можно посетить огромную статую лежачего будды в Аютхае (не меньше чем в Бангкоке, но более древнюю). Далее у нас плавучий рынок и театреальное шоу, в котором нам покажут войну тайцев с бирманцами, после которого Аютхая была оставлена и основана новая столица ⭐️ Бангкока. И на последок прокатиться на слонах или фото со слонами.
  • 6. Возвращение в отель 🏨 Бангкока или Паттаи.
Что входит
  • Русскоязычный гид
  • Минибас и трансфер
  • Водитель
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Отель в Бангкоке или Паттае
Погружение в тайскую историю
Погружение в тайскую историю
Погружение в тайскую историю
Погружение в тайскую историю
Погружение в тайскую историю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил Б.
Михаил Б.
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Михаил Б. проводит ещё 2 экскурсии

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