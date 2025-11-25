Разрушенный и воскрешённый, город Аюттайя хранит следы великого прошлого. Вы пройдёте по его храмам и руинам, услышите о столетиях расцвета и трагической гибели столицы.
Увидите знаковые памятники, внесённые в список ЮНЕСКО, и узнаете, как получить от Будды благословение на удачу.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Королевский храм. Его символ — три ступы в форме колокола, некогда покрытые золотом. В каждой хранился прах королей Аюттайи
- Храм Высшего Патриарха — главный религиозный и культурный центр древней столицы со священными реликвиями Будды
- Голову Будды в корнях дерева — символ Исторического парка и самой Аюттайи
- Аллею обезглавленных Будд — вдоль стен храма стоят десятки статуй без голов. Считается, что это свидетели разрушения города: их обезглавили за то, что они «видели» бирманское вторжение
- Великий храм Благоприятствования победе — один из немногих действующих храмов Аюттайи. Здесь находится Ступа Блистательной Победы и гигантская статуя спящего Будды, подошвы которого, по поверью, приносят удачу
- Единственный храм, уцелевший после захвата города. Рядом с ним растёт дерево, почти полностью поглотившее лик Улыбающегося Будды
- Скульптуру Будды возрастом более 1500 лет — редчайший памятник, высеченный из цельного куска зелёного камня. Будда изображён не в позе лотоса, а с опущенными ногами
- Усыпальницу членов королевской семьи — храм, построенный в кхмерском стиле по образцу Ангкор-Вата. Один из крупнейших и хорошо сохранившихся в Аюттайе
- Место съёмок фильма «Mortal Kombat»
В середине программы — обед в тайском стиле. Блюда не острые.
По дороге в Аюттайю гид расскажет о её более чем 400-летней истории — от основания, через период величия и господства, к моменту, когда бирманская армия буквально стёрла город с лица земли.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, сопровождение русскоговорящего гида, услуги тайского сопровождающего на территории Исторического парка Аюттайя, обед
- *Отдельно оплачиваются все входные билеты — 190 батов с чел.
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
- Историческую информацию даёт русскоязычный гид по дороге в Аюттайю
- На территории Исторического парка рассказ гида не предусмотрен, вас будет сопровождать сотрудник парка (это правило парка), который владеет базовыми фразами на русском языке
- Тайские сопровождающие могут объединять несколько групп в одну при осмотре парка. Это связано с ограниченным количеством таких сотрудников в парке и не зависит от нас
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12 лет и старше)
|$86
|Детский (2 -11 лет)
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Lat Krabang
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 871 туриста
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
Входит в следующие категории Бангкока
