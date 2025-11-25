Подарите себе и своей второй половинке незабываемый вечер в Бангкоке.
Вас ждёт прогулка по одному из самых атмосферных храмов города — вечернему Ват Арун, фото в тайских костюмах, знакомство с рынком цветов, ужин с видом на огни мегаполиса и завершение вечера в SPA с японскими банями.
Эта программа сочетает атмосферу, культуру и расслабление — всё, чтобы сделать ваше свидание по-настоящему особенным.
Вас ждёт прогулка по одному из самых атмосферных храмов города — вечернему Ват Арун, фото в тайских костюмах, знакомство с рынком цветов, ужин с видом на огни мегаполиса и завершение вечера в SPA с японскими банями.
Эта программа сочетает атмосферу, культуру и расслабление — всё, чтобы сделать ваше свидание по-настоящему особенным.
Описание экскурсии
- Вечернее посещение храма Ват Арун — одной из самых романтичных локаций Бангкока.
- Возможность сделать совместные фото в традиционных тайских костюмах.
- Атмосферная прогулка по цветочному рынку, наполненному ароматами и яркими красками.
- Романтический ужин с видом на огни большого города.
- Расслабляющее завершение вечера в SPA и японских банях.
- Лёгкое общение и рассказы о современной жизни Бангкока.
Организационные детали
- Поедем на Nissan Juke.
- Отдельно оплачиваются билеты в храм Ват Арун — 200 батов ($6), в том числе для гида, SPA-услуги — от 1 000 батов ($30), ужин в ресторане на ваш выбор — по меню.
- По пути я буду фотографировать вас на свой или ваш телефон. При желании можно заказать услугу профессионального фотографа — 5 000 батов ($153) за фотопрогулку и обработку фото.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
до 8 чел.
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 11:30
26 ноя в 11:30
от $350 за человека
-
29%
Круиз
Бангкок на ваших кадрах
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз пореке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: У небоскреба МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
26 ноя в 13:30
$67
$95 за человека
-
5%
Водная прогулка
Бангкок: приключения в городе ангелов
Почувствовать душу азиатского мегаполиса, сотканного из миллионов огней и противоречий (в группе)
Начало: У парка Люмпини
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
26 ноя в 10:30
28 ноя в 10:30
$76
$80 за человека