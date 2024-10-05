8 часов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Завершение дня в отеле Байок Скай, с ужином на смотровой площадке на 84 этаже, где нас ждёт восхитительный вид на ночной город»
Завтра в 11:30
5 ноя в 11:30
от $330 за человека
9 часов
Индивидуальная
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
«Ужин включён в стоимость экскурсии»
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $375 за человека
5.5 часов
Водная прогулка
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Увидеть Железный дворец и храм Золотой горы и провести вечер в романтическом месте
Начало: В лобби вашего отеля
«После пищи духовной настанет время вкусного ужина»
Завтра в 14:00
5 ноя в 14:00
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 октября 2024Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
- ЕЕлена17 сентября 2024Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
- ЯЯна10 сентября 2024Данную экскурсию проводила для нас тайский русскоговорящий гид Люся. Очаровашка. Очень интересно и не скучно. Прекрасный гид и человек) Вообще, вся команда очень крутая. Спасибо!
- EEduard16 июля 2024Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
- ААлександр1 июля 2024Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «С ужином»
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