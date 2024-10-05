Экскурсии с ужином в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Бангкоке, цены от $180. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Завершение дня в отеле Байок Скай, с ужином на смотровой площадке на 84 этаже, где нас ждёт восхитительный вид на ночной город»
Завтра в 11:30
5 ноя в 11:30
от $330 за человека
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
На машине
6 отзывов
9 часов
Индивидуальная
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
«Ужин включён в стоимость экскурсии»
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $375 за человека
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Пешая
5.5 часов
Водная прогулка
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Увидеть Железный дворец и храм Золотой горы и провести вечер в романтическом месте
Начало: В лобби вашего отеля
«После пищи духовной настанет время вкусного ужина»
Завтра в 14:00
5 ноя в 14:00
$180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
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    и посетили те локации, на которые у самих не хватило бы сил, знаний и времени. Если вы еще не видели Бангкок, то очень рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия, как профессионала и легкого в общении человека)).

  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
  • Я
    Яна
    10 сентября 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Данную экскурсию проводила для нас тайский русскоговорящий гид Люся. Очаровашка. Очень интересно и не скучно. Прекрасный гид и человек) Вообще, вся команда очень крутая. Спасибо!
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом
  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
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    на русском языке, поэтому все максимально доступно и понятно. Было интересно узнать про историю Аюттхи, королевской семьи и то, как живет тайский народ. Дмитрий - профессионал, который найдет подход к каждому человеку и сможет все подробно рассказать так, чтобы это было интересно. Очень советую обращаться только к Дмитрию!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
  2. Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
  3. Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 375. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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