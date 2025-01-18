Индивидуальная
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«Далее на такси мы добираемся до пирса на реке Чао Прайя, откуда перебираемся на полуостров Банг Крачао»
30 мар в 08:30
5 апр в 08:30
от $220 за человека
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда, от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
«Возможность искупаться и насладиться природой национального парка16:30 — Термальные источники»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 мар в 06:00
$100 за человека
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Расписание: ежедневно в 06:30
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila18 января 2025большое спасибо Андрею за проведенную экскурсию. было очень интересно, на все вопросы Андрей отвечал, рассказал много нового о жизни и жителях
- ССергей11 сентября 2024Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
- ИИнна2 октября 2023Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «SPA»
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