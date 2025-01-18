Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Бангкоке, цены от $100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Велотур по джунглям Банг Крачао
На велосипеде
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«Далее на такси мы добираемся до пирса на реке Чао Прайя, откуда перебираемся на полуостров Банг Крачао»
30 мар в 08:30
5 апр в 08:30
от $220 за человека
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
На автобусе
13 часов
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда, от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
«Возможность искупаться и насладиться природой национального парка16:30 — Термальные источники»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 мар в 06:00
$100 за человека
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
На автобусе
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Расписание: ежедневно в 06:30
$132 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    18 января 2025
    Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
    большое спасибо Андрею за проведенную экскурсию. было очень интересно, на все вопросы Андрей отвечал, рассказал много нового о жизни и жителях
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    Тайланда. отель на воде аутентичный, без изысков, на переночевать в походных условиях) но того стоит. там же мы посетили массаж и поющие чаши. рекомендую. отдельно отмечу купание со слонами, все были в восторге. кататься мы не стали, тк это- мучение для животных. оч красивый водопад ЭрРаван. экскурсию рекомендую!

    большое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсию
  • С
    Сергей
    11 сентября 2024
    Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
    Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
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    имеет свой цвет, до 7го уровня добрался только я)) сплав по реке это отдельное приключения, домики на воде с гамаками ❤️кормили хорошо, рассказывали тоже хорошо, мне прям зашло. Остался доволен

  • И
    Инна
    2 октября 2023
    Велотур по джунглям Банг Крачао
    Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень
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    понравилось! В Тайланде буду, надеюсь еще посетим что нибудь! Сегодня с Вами было Легко! Интересно! Обширно и познавательно в темпе который был комфортен мне 🙏благодарю

    Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываетеДмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велотур по джунглям Банг Крачао
  2. Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
  3. Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в марте 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 220. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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