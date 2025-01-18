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Тайланда. отель на воде аутентичный, без изысков, на переночевать в походных условиях) но того стоит. там же мы посетили массаж и поющие чаши. рекомендую. отдельно отмечу купание со слонами, все были в восторге. кататься мы не стали, тк это- мучение для животных. оч красивый водопад ЭрРаван. экскурсию рекомендую!