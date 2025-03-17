Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бангкок - это удобный способ добраться до отеля после долгого перелёта. Вас встретят с именной табличкой и помогут с багажом.
Поездка проходит на современном автомобиле Toyota Fortuner 2024 года выпуска, с англоговорящим водителем. Фиксированная стоимость и высокий уровень сервиса обеспечат приятное первое впечатление о Таиланде. Укажите номер рейса и время прилёта при бронировании для точного планирования
Поездка проходит на современном автомобиле Toyota Fortuner 2024 года выпуска, с англоговорящим водителем. Фиксированная стоимость и высокий уровень сервиса обеспечат приятное первое впечатление о Таиланде. Укажите номер рейса и время прилёта при бронировании для точного планирования
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🗣️ Англоговорящий водитель
- 📋 Фиксированная стоимость
- 📅 Легкость бронирования
- 👍 Высокий уровень сервиса
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Таиланд — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Поможем с багажом, отвезём в отель за фиксированную стоимость и сделаем всё, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном авто Toyota Fortuner 2024 г. в.
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 95 туристов
Меня зовут Юлия, уже несколько лет я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок на 3 месяца, влюбилась в него и решила остаться навсегда. Это лучший город, и вы тоже его полюбите всем сердцем.Задать вопрос
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