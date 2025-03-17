Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бангкок - это удобный способ добраться до отеля после долгого перелёта. Вас встретят с именной табличкой и помогут с багажом. Поездка проходит на современном автомобиле Toyota Fortuner 2024 года выпуска, с англоговорящим водителем. Фиксированная стоимость и высокий уровень сервиса обеспечат приятное первое впечатление о Таиланде. Укажите номер рейса и время прилёта при бронировании для точного планирования

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Таиланд — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Поможем с багажом, отвезём в отель за фиксированную стоимость и сделаем всё, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.

Организационные детали