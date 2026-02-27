1 тур — 4 страны и максимум впечатлений без утомительных переездов, только короткие перелёты. Мы начнём в ярком Бангкоке с его дворцами, храмами и атмосферными улицами.Продолжим в Камбодже, где увидим

величественные храмы Ангкора — одну из главных достопримечательностей Азии. Далее нас ждёт технологичный Куала-Лумпур и расслабляющий остров Пенанг с белоснежными пляжами. Завершим тур в футуристическом Сингапуре с его садами, парками и небоскрёбами. Приготовьтесь к путешествию, где каждый день — новый мир, от древних цивилизаций до городов будущего.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Бангкоке

Описание тура

Организационные детали

Между странами перемещаемся авиарейсами, между городами внутри стран — на минивэне/автомобилях. Внутри городов и посёлков — пешком или на метро (Бангкок, Сингапур).

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня.

При входе в Большой дворец Бангкока и некоторые храмы запрещены:

безрукавки/майки,

шорты/короткие штаны,

рваные штаны,

узкие брюки,

спортивные штаны/лосины,

мини-юбки.

Запрещён запуск дронов.

В Сингапуре запрещено играть в азартные игры и употреблять жевательную резинку. За брошенный на улице мусор полагается штраф 300-1000 SGD. Курение в закрытых общественных местах, автобусах, лифтах, кинотеатрах, театрах, государственных учреждениях, ресторанах и магазинах запрещено законом, штраф аналогичный — 500-1000 SGD.

За переход дороги в неположенном месте приготовьтесь отдать 500 SGD, столько же возьмут за поедание пищи в общественном транспорте.

Запрещено фотографировать и снимать на видеокамеру изображения Будды в буддийских храмах.

Билеты вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелётов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем, делаем всё, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Для граждан РФ визы не требуются (ставятся по прилёте), нужен только загранпаспорт, действие которого — не менее 6 месяцев.