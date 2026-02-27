Продолжим в Камбодже, где увидим
Описание тура
Организационные детали
Между странами перемещаемся авиарейсами, между городами внутри стран — на минивэне/автомобилях. Внутри городов и посёлков — пешком или на метро (Бангкок, Сингапур).
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня.
При входе в Большой дворец Бангкока и некоторые храмы запрещены:
безрукавки/майки,
шорты/короткие штаны,
рваные штаны,
узкие брюки,
спортивные штаны/лосины,
мини-юбки.
Запрещён запуск дронов.
В Сингапуре запрещено играть в азартные игры и употреблять жевательную резинку. За брошенный на улице мусор полагается штраф 300-1000 SGD. Курение в закрытых общественных местах, автобусах, лифтах, кинотеатрах, театрах, государственных учреждениях, ресторанах и магазинах запрещено законом, штраф аналогичный — 500-1000 SGD.
За переход дороги в неположенном месте приготовьтесь отдать 500 SGD, столько же возьмут за поедание пищи в общественном транспорте.
Запрещено фотографировать и снимать на видеокамеру изображения Будды в буддийских храмах.
Билеты вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелётов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем, делаем всё, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Для граждан РФ визы не требуются (ставятся по прилёте), нужен только загранпаспорт, действие которого — не менее 6 месяцев.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Самолеты и авто/минивэн.
Возраст участников. 9-71.
Виза. Для граждан РФ визы не требуются (ставятся по прилёте).
Уровень сложности. Это лёгкое путешествие, перемещаемся в основном на транспорте. Ежедневные активности могут включать прогулки по городу или по проложенным маршрутам на природе.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в аэропорту Бангкока и едем в отель. Вечером состоится первая вылазка за гастрономическими впечатлениями: на улицах столицы Таиланда вы попробуете местную кухню, включая экзотику — от жареных насекомых до мяса крокодила, приготовленного на гриле.
Дворцовый комплекс и храмы Бангкока
Сегодня первым посетим Большой дворцовый комплекс — восхитимся его размахом и изяществом одновременно. Увидим несколько королевских резиденций, храм Изумрудного Будды и другие святыни и часовни. Осмотрим многочисленные статуи и даже уменьшенную модель Ангкор-Вата — индуистского храмового комплекса Камбоджи, в котором мы побываем уже на днях.
Затем перейдём через дорогу и посетим старейший в Бангкоке храм, посвящённый Будде, ожидающему достижения нирваны. Впечатлимся лежачей статуей внутри святыни — её длина 46 метров! Вечером прокатимся на лодке по каналам и совершим визит в китайский квартал.
Перелёт в Камбоджу, посещение Ангкор-Вата
Утром совершим перелёт в Камбоджу. По прибытии отправимся исследовать храмы Ангкора.
Старинный Ангкор-Ват — объект наследия ЮНЕСКО — в 12 веке был крупнейшим доиндустриальным городом в мире. Мы осмотрим знаменитые храмовые строения, которые прославили страну на всю планету, и вы познакомитесь с кхмерской культурой.
Национальный парк, свободное время
В этот день посетим национальный парк. Вы увидите потрясающие горные утёсы и реки. Побываем у грандиозного водопада и в буддистском поселении при храме. На обратном пути заедем в одно из удалённых святилищ комплекса Ангкор.
После обеда у вас будет свободное время: можно заглянуть в пабы и пройтись по местным магазинчикам.
Свободное время, перелёт в Малайзию
Утром у вас будет свободное время для отдыха или шопинга — Камбоджа удивительно доступна по ценам. Днём совершим перелёт в столицу Малайзии, Куала-Лумпур. Вечером прогуляемся по району с уличной едой и разместимся в отеле.
Куала-Лумпур: от храмов до небоскрёбов
В этот день вас ждёт экскурсия по столице с посещением индуистского храма, административных зданий и пешеходный маршрут по городским холмам. При условии предварительного бронирования поднимемся на знаменитые башни Петронас (88 этажей, самые высокие в мире сдвоенные башни). Если останется время, вы можете съездить в пещеры Бату.
Перелёт на остров Пенанг
Сегодня совершим короткий перелёт на курортный остров Пенанг. Остаток дня свободный: отдых на пляже или знакомство с окрестностями.
Разнообразие Пенанга
В этот день исследуем главные достопримечательности острова. Поднимемся на вершину холма, посетим буддийский храм и совершим прогулку по Джорджтауну — историческому центру и объекту ЮНЕСКО, где смешались восточные и западные традиции. Вечером — возвращение в отель.
Перелёт в Сингапур, парк «Сады у залива»
Встанем пораньше и совершим перелёт в Сингапур. Аэропорт города-государства — уже достопримечательность: звание лучшего в мире ему присуждали 19 раз. Здесь есть настоящие сады, инсталляции, оранжерея бабочек, галереи и прогулочные дорожки.
После доедем до города и разместимся в отеле. Пообедав, отправимся в знаменитые сады Сингапура. Комплекс является неотъемлемой частью концепции «Город в саду». На его территории мы посетим «Небесный путь», «Аллею огромных супердеревьев», «Облачный лес». Увидим знаменитые светящиеся деревья, на стволах которых растут различные растения.
Зоопарк, Ботанический сад, световое шоу
Начнём день с 3-часовой прогулки по сингапурскому зоопарку, который считается одним из лучших в мире. Затем ещё 1,5 часа погуляем по Ботаническому саду: увидим экваториальные растения, меж которых снуют вараны. Вечером посмотрим световое шоу в районе залива.
Атмосферные районы, храм Зуба Будды, отъезд
Утром побываем в районе Маленькая Индия, осмотрим индуистский храм и красочную улицу сувениров. После посетим пёстрый Чайна-таун, где заглянем в храм Зуба Будды. Пообедав, заберём из отеля наши вещи, доедем до аэропорта и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$2000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Вся транспортировка и трансферы до/из аэропортов, включая топливо и платные дороги (более 500 км)
- Экскурсии по программе
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчёты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации (подробная памятка, список вещей, инфо о странах и т. п.)
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Бангкок и обратно из Сингапура
- Питание (цены в странах отличаются, но в диапазоне $15-25 за обед или ужин с пивом на человека, в целом за тур - $350-400 на питание и личные расходы и сувениры)
- Авиабилеты на внутренние рейсы - около $262
- Входные билеты в локации тура - $226 (посещение по желанию)