4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур

Увидеть древние храмы, погулять по паркам и насладиться экзотикой и тропической природой
1 тур — 4 страны и максимум впечатлений без утомительных переездов, только короткие перелёты. Мы начнём в ярком Бангкоке с его дворцами, храмами и атмосферными улицами.

Продолжим в Камбодже, где увидим
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величественные храмы Ангкора — одну из главных достопримечательностей Азии. Далее нас ждёт технологичный Куала-Лумпур и расслабляющий остров Пенанг с белоснежными пляжами. Завершим тур в футуристическом Сингапуре с его садами, парками и небоскрёбами.

Приготовьтесь к путешествию, где каждый день — новый мир, от древних цивилизаций до городов будущего.

5
5 отзывов
4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур
4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур
4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур

Описание тура

Организационные детали

Между странами перемещаемся авиарейсами, между городами внутри стран — на минивэне/автомобилях. Внутри городов и посёлков — пешком или на метро (Бангкок, Сингапур).

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня.

При входе в Большой дворец Бангкока и некоторые храмы запрещены:
безрукавки/майки,
шорты/короткие штаны,
рваные штаны,
узкие брюки,
спортивные штаны/лосины,
мини-юбки.

Запрещён запуск дронов.

В Сингапуре запрещено играть в азартные игры и употреблять жевательную резинку. За брошенный на улице мусор полагается штраф 300-1000 SGD. Курение в закрытых общественных местах, автобусах, лифтах, кинотеатрах, театрах, государственных учреждениях, ресторанах и магазинах запрещено законом, штраф аналогичный — 500-1000 SGD.

За переход дороги в неположенном месте приготовьтесь отдать 500 SGD, столько же возьмут за поедание пищи в общественном транспорте.

Запрещено фотографировать и снимать на видеокамеру изображения Будды в буддийских храмах.

Билеты вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелётов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем, делаем всё, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Для граждан РФ визы не требуются (ставятся по прилёте), нужен только загранпаспорт, действие которого — не менее 6 месяцев.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Самолеты и авто/минивэн.

Возраст участников. 9-71.

Виза. Для граждан РФ визы не требуются (ставятся по прилёте).

Уровень сложности. Это лёгкое путешествие, перемещаемся в основном на транспорте. Ежедневные активности могут включать прогулки по городу или по проложенным маршрутам на природе.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в аэропорту Бангкока и едем в отель. Вечером состоится первая вылазка за гастрономическими впечатлениями: на улицах столицы Таиланда вы попробуете местную кухню, включая экзотику — от жареных насекомых до мяса крокодила, приготовленного на гриле.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Дворцовый комплекс и храмы Бангкока

Сегодня первым посетим Большой дворцовый комплекс — восхитимся его размахом и изяществом одновременно. Увидим несколько королевских резиденций, храм Изумрудного Будды и другие святыни и часовни. Осмотрим многочисленные статуи и даже уменьшенную модель Ангкор-Вата — индуистского храмового комплекса Камбоджи, в котором мы побываем уже на днях.

Затем перейдём через дорогу и посетим старейший в Бангкоке храм, посвящённый Будде, ожидающему достижения нирваны. Впечатлимся лежачей статуей внутри святыни — её длина 46 метров! Вечером прокатимся на лодке по каналам и совершим визит в китайский квартал.

Дворцовый комплекс и храмы БангкокаДворцовый комплекс и храмы БангкокаДворцовый комплекс и храмы БангкокаДворцовый комплекс и храмы Бангкока
3 день

Перелёт в Камбоджу, посещение Ангкор-Вата

Утром совершим перелёт в Камбоджу. По прибытии отправимся исследовать храмы Ангкора.

Старинный Ангкор-Ват — объект наследия ЮНЕСКО — в 12 веке был крупнейшим доиндустриальным городом в мире. Мы осмотрим знаменитые храмовые строения, которые прославили страну на всю планету, и вы познакомитесь с кхмерской культурой.

Перелёт в Камбоджу, посещение Ангкор-ВатаПерелёт в Камбоджу, посещение Ангкор-ВатаПерелёт в Камбоджу, посещение Ангкор-ВатаПерелёт в Камбоджу, посещение Ангкор-Вата
4 день

Национальный парк, свободное время

В этот день посетим национальный парк. Вы увидите потрясающие горные утёсы и реки. Побываем у грандиозного водопада и в буддистском поселении при храме. На обратном пути заедем в одно из удалённых святилищ комплекса Ангкор.

После обеда у вас будет свободное время: можно заглянуть в пабы и пройтись по местным магазинчикам.

Национальный парк, свободное времяНациональный парк, свободное времяНациональный парк, свободное времяНациональный парк, свободное время
5 день

Свободное время, перелёт в Малайзию

Утром у вас будет свободное время для отдыха или шопинга — Камбоджа удивительно доступна по ценам. Днём совершим перелёт в столицу Малайзии, Куала-Лумпур. Вечером прогуляемся по району с уличной едой и разместимся в отеле.

Свободное время, перелёт в МалайзиюСвободное время, перелёт в МалайзиюСвободное время, перелёт в МалайзиюСвободное время, перелёт в Малайзию
6 день

Куала-Лумпур: от храмов до небоскрёбов

В этот день вас ждёт экскурсия по столице с посещением индуистского храма, административных зданий и пешеходный маршрут по городским холмам. При условии предварительного бронирования поднимемся на знаменитые башни Петронас (88 этажей, самые высокие в мире сдвоенные башни). Если останется время, вы можете съездить в пещеры Бату.

Куала-Лумпур: от храмов до небоскрёбовКуала-Лумпур: от храмов до небоскрёбовКуала-Лумпур: от храмов до небоскрёбовКуала-Лумпур: от храмов до небоскрёбов
7 день

Перелёт на остров Пенанг

Сегодня совершим короткий перелёт на курортный остров Пенанг. Остаток дня свободный: отдых на пляже или знакомство с окрестностями.

Перелёт на остров ПенангПерелёт на остров ПенангПерелёт на остров Пенанг
8 день

Разнообразие Пенанга

В этот день исследуем главные достопримечательности острова. Поднимемся на вершину холма, посетим буддийский храм и совершим прогулку по Джорджтауну — историческому центру и объекту ЮНЕСКО, где смешались восточные и западные традиции. Вечером — возвращение в отель.

Разнообразие ПенангаРазнообразие ПенангаРазнообразие ПенангаРазнообразие Пенанга
9 день

Перелёт в Сингапур, парк «Сады у залива»

Встанем пораньше и совершим перелёт в Сингапур. Аэропорт города-государства — уже достопримечательность: звание лучшего в мире ему присуждали 19 раз. Здесь есть настоящие сады, инсталляции, оранжерея бабочек, галереи и прогулочные дорожки.

После доедем до города и разместимся в отеле. Пообедав, отправимся в знаменитые сады Сингапура. Комплекс является неотъемлемой частью концепции «Город в саду». На его территории мы посетим «Небесный путь», «Аллею огромных супердеревьев», «Облачный лес». Увидим знаменитые светящиеся деревья, на стволах которых растут различные растения.

Перелёт в Сингапур, парк «Сады у залива»Перелёт в Сингапур, парк «Сады у залива»Перелёт в Сингапур, парк «Сады у залива»Перелёт в Сингапур, парк «Сады у залива»
10 день

Зоопарк, Ботанический сад, световое шоу

Начнём день с 3-часовой прогулки по сингапурскому зоопарку, который считается одним из лучших в мире. Затем ещё 1,5 часа погуляем по Ботаническому саду: увидим экваториальные растения, меж которых снуют вараны. Вечером посмотрим световое шоу в районе залива.

Зоопарк, Ботанический сад, световое шоуЗоопарк, Ботанический сад, световое шоуЗоопарк, Ботанический сад, световое шоуЗоопарк, Ботанический сад, световое шоу
11 день

Атмосферные районы, храм Зуба Будды, отъезд

Утром побываем в районе Маленькая Индия, осмотрим индуистский храм и красочную улицу сувениров. После посетим пёстрый Чайна-таун, где заглянем в храм Зуба Будды. Пообедав, заберём из отеля наши вещи, доедем до аэропорта и попрощаемся.

Атмосферные районы, храм Зуба Будды, отъездАтмосферные районы, храм Зуба Будды, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$2000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Вся транспортировка и трансферы до/из аэропортов, включая топливо и платные дороги (более 500 км)
  • Экскурсии по программе
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото - и видеоотчёты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации (подробная памятка, список вещей, инфо о странах и т. п.)
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Бангкок и обратно из Сингапура
  • Питание (цены в странах отличаются, но в диапазоне $15-25 за обед или ужин с пивом на человека, в целом за тур - $350-400 на питание и личные расходы и сувениры)
  • Авиабилеты на внутренние рейсы - около $262
  • Входные билеты в локации тура - $226 (посещение по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, аэропорт, 12:00
Завершение: Сингапур, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 50 туристов
Наша миссия — делать людей счастливее в small-group путешествиях! Мы проявляем гибкость к пожеланиям клиента, заботимся о путешественниках и предлагаем лояльные цены. Наши маршруты обычно — это смесь экскурсионного и
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фототуров, то есть, всего понемногу. У нас всегда соблюден баланс в группе — никто не будет страдать от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов или от перенасыщенной музеями программы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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М
Эта поездка открыла мне настоящую Азию с её удивительным культурным наследием и стремительным ритмом современной жизни. Моя давняя мечта увидеть Ангкор сбылась. Масштаб и сложность храмов просто поражают. Ощущение, будто
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там пересекаются все энергии мира. Хотелось не спешить, просто бродить и впитывать это величие. Солнце село слишком быстро, одного дня оказалось мало. И не только мне. На следующий день Максим немного изменил программу и сделал нам настоящий подарок позволил ещё немного задержаться в этой атмосфере. А Регина в это время снимала нас на фоне древних стен. тИ дальше восторг не отпускал: очень красивое колониальное наследие, где смешались эпохи и культуры. С нами работали замечательные местные гиды, они говорили по-русски и с такой теплотой рассказывали о своём народе, истории и традициях. Сезон выбрали очень удачно из сибирских снегов попасть в вечное лето, в тропическую зелень. Но природа есть природа: на Пенанг пришёл тайфун, море штормило, купались только отчаянные. Еда отдельная история: морепродукты, уточка и даже лягушки на гриле неожиданно и очень вкусно!
В туре пригодится английский и уверенное обращение с телефоном. У меня, например, не получалось пройти онлайн-регистрацию на AsiaAir, Максим помог разобраться.
Огромное спасибо Максиму и Регине за эти незабываемые впечатления!

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Р
Хочу поблагодарить Максима за прекрасно организованный тур по четырём странам Азии. Он отлично справлялся со всеми организационными вопросами: общался с пограничниками, бронировал отели и рестораны, помогал решать любые трудности, которые
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возникали у участников.

Максим знает проверенных местных гидов, всегда подскажет, как правильно заполнить документы для пересечения границ и посоветует, где лучше передвигаться на машине, а где на лодке. Всё было продумано до мелочей, большое спасибо за такой насыщенный и комфортный тур.

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Е
Очень довольна поездкой. Маршрут охватывает сразу четыре страны, понравился такой формат. Каждая локация по‑своему интересна, хотя между ними и чувствуется общая азиатская атмосфера. Больше всего впечатлила Камбоджа, такие древние комплексы
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редко где увидишь. И Сингапур удивил своей футуристичной архитектурой. Организация на хорошем уровне. Максим оперативно решал все вопросы по ходу дела, Регина отлично помогала ему. Погода стояла тёплая, правда, после сибирских морозов пришлось привыкать к жаре. Тур рекомендую - эмоций хватит надолго.

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М
Максим и Регина - команда мечты) Они делают путешествие по‑настоящему светлым и комфортным. Всё организовано идеально, именно так, как я люблю: чётко, без лишних сложностей, все вопросы решаются легко и
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быстро. Помогают подобрать билеты, всегда на связи, отвечают на любые вопросы и даже советуют, где вкусно поесть. Ребята очень умные, с отличным чувством юмора и невероятно приятные в общении. Самое главное, что после поездки остаётся желание вернуться в те же места, даже зная, что уже видел всё самое лучшее. Просто настолько классно было, что хочется снова испытать этот кайф. В общем, тур очень рекомендую, берите смело!!

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Д
Программа тура очень плотная, локации сменяют одна другую без остановки. Эмоций через край, устать не успеваешь. Для тех, кто привык к тишине и уединению, может быть непривычно, т. к. в
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таком формате важно легко находить общий язык с людьми.
Местные гиды знают своё дело прекрасно, и приятно, что они не только профессионалы, но и душевные люди. Организаторам отдельное спасибо за подачу материала: удалось классно совместить историю, факты и визуальную красоту.

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