14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
2 мар в 08:00
16 мар в 08:00
222 200₽ за человека
15 дней
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
3 мая в 10:00
20 сен в 10:00
$2589 за человека
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
13 мар в 12:00
25 мар в 12:00
$2090 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил21 января 2025Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
- ММарина16 января 2025Галопом по ЮВА, январь 2025:)) Ребята, это крутейший опыт в моей жизни. 5-8 дней –да, было, но 14 …. Эмоции зашкаливают,
- ККристина30 декабря 2024Очень понравилось путешествие! Ярко, насыщенно, весело. Можно было узнать больше о каждой стране, чтобы решить, куда потом вернуться на подольше
- ВВадим19 ноября 2024Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «В декабре»
Самые популярные туры этой рубрики в Бангкоке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Бангкоке в феврале 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 2090 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Бангкоке на 2025 год по теме «В декабре», 13 ⭐ отзывов, цены от 2090₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель