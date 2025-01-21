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а сейчас только все по полочкам разложить (какая страна, какая валюта и т. д:)) Начинаю благодарить) Команда Your Own Adventure – спасибо, что смогли все это организовать и дать возможность за такой короткий период увидеть столько интересных локаций, выйти из зоны комфорта, познакомиться с интересными людьми, «шагнуть вперед» и получить незабываемый опыт и массу положительных эмоций. Я уверена, что это не последнее путешествие с вами. Менеджер Таня Голуб- огромное спасибо за четкую информацию относительно самого тура. (Извини, что часто доставала звонками с вопросами):))) И конечно же Аленушка – ты просто ПРОФИ, –встреча в аэропорту, трансфер, заселение, выезды на локацию, забота о нас подопечных, а обеспечение зонтами в Сингапуре в проливной дождь -ну просто восторг. И не забуду твои хитрые счастливые глаза, что и эта проблема уже не проблема ))) А самое главное – отключаешь мозг, ведь за тебя все придумали и продумали. Даже информация по блюдам в кафешках, просто послушал совет и ткнул пальцем в меню и знаешь, что будет вкусняшка.)). Вот могу еще хвалить тебя не уставая,но боюсь не оставлю слов другим участникам нашей группы:)) Надеюсь еще увидимся и что продолжение следует))))