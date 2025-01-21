14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
16 фев в 08:00
2 мар в 08:00
222 200₽ за человека
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
1 мар в 12:00
13 мар в 12:00
$2090 за человека
9 дней
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
15 ноя в 10:00
$1600 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил21 января 2025Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
- ММарина16 января 2025Галопом по ЮВА, январь 2025:)) Ребята, это крутейший опыт в моей жизни. 5-8 дней –да, было, но 14 …. Эмоции зашкаливают,
- ККристина30 декабря 2024Очень понравилось путешествие! Ярко, насыщенно, весело. Можно было узнать больше о каждой стране, чтобы решить, куда потом вернуться на подольше
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «В ноябре»
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Сколько стоит тур в Бангкоке в феврале 2025
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