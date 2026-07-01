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3 страны - множество впечатлений: Северный Таиланд, Камбоджа и пляжный отдых на Фукуоке

Осмотреть храмы Малого круга Ангкора, посетить слоновий питомник и заглянуть на курорт-призрак
Вы отправитесь в насыщенное 2-недельное путешествие по Северному Таиланду, Камбодже и Вьетнаму, где вас ждёт сочетание природы, архитектуры и культурных традиций.

Начнёте с легендарного Золотого треугольника, пересечения границ Таиланда, Лаоса и
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Мьянмы, узнаете историю опиумной торговли и увидите могучий Меконг.

В Чианграе и Чиангмае откроете для себя современные и классические буддийские храмы, познакомитесь с народом Карен и понаблюдаете за жизнью слонов в питомнике.

В Камбодже погрузитесь в атмосферу величия Ангкорской империи, увидите храмы Ангкор-Ват, Байон и Та Пром, а затем отправитесь к водопадам Пном Кулен и деревням на озере Тонлесап.

Завершите тур в расслабленном ритме на острове Фукуок, где сможете отдохнуть на пляже или выбрать досуг по душе. Будем жить в комфортных отелях 3-5*.

3 страны - множество впечатлений: Северный Таиланд, Камбоджа и пляжный отдых на Фукуоке
3 страны - множество впечатлений: Северный Таиланд, Камбоджа и пляжный отдых на Фукуоке
3 страны - множество впечатлений: Северный Таиланд, Камбоджа и пляжный отдых на Фукуоке

Описание тура

Организационные детали

Возможна жаркая погода — берите головной убор, крем от солнца и удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бангкок и перелёт в Чианграй

Встреча с турлидером группы в Бангкоке и утренний перелёт в Чианграй. Рекомендуем прибыть в Таиланд заранее, чтобы отдохнуть перед началом маршрута и, при желании, познакомиться с Бангкоком.

По прилёте в Чианграй мы направимся к границе с Мьянмой — в самую сердцевину Золотого Треугольника. Это место на слиянии рек Меконг и Руак, где сходятся границы Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Регион прославился в 20 веке как центр опийной торговли, а сегодня привлекает туристов своей историей и колоритом.

Мы прогуляемся по парку Золотого Треугольника с обзорной площадкой, откуда открываются панорамные виды на водную артерию и соседние государства. Посетим музей «Дом Опиума», где собрана коллекция экспонатов, связанных с выращиванием, употреблением и оборотом опиума в регионе.

Размещение в отеле Siam Triangle Hotel Chiang Sean 3*.

Прибытие в Бангкок и перелёт в ЧианграйПрибытие в Бангкок и перелёт в ЧианграйПрибытие в Бангкок и перелёт в Чианграй
2 день

Смотровая площадка, лодочная прогулка и слоновий питомник

После завтрака отправимся на Skywalk Chiang Saen — стеклянную смотровую площадку над пропастью, откуда открываются виды на холмы Золотого Треугольника.

Затем — лодочная экскурсия на остров Дон Сао (Лаос). Без оформления визы мы окажемся на лаосской земле: прогуляемся по рынку с сувенирами, попробуем рисовый виски и отправим открытку домой.

Далее — выезд в Чианграй с остановкой в слоновьем питомнике. Здесь, в деревне народа карен, мы познакомимся с традициями махаутов — людей, всю жизнь посвятивших слонам. Примем участие в активностях: кормление, купание и прогулка с животными по рисовым полям и джунглям.

Вечером — размещение в отеле Diamond Park Inn Chiang Rai Resort 3*.

Смотровая площадка, лодочная прогулка и слоновий питомникСмотровая площадка, лодочная прогулка и слоновий питомникСмотровая площадка, лодочная прогулка и слоновий питомник
3 день

Чёрный дом, Синий и Белый храмы

Утром выезжаем из Чианграя в Чиангмай с насыщенной экскурсионной программой.

Первый пункт — Чёрный дом (Baan Dam Museum), арт-комплекс, созданный известным тайским художником Таваном Дучани. Это собрание зданий и инсталляций, воплощающее эклектичный стиль мастера, прозванного тайским Сальвадором Дали.

Следом — Синий храм Wat Rong Suea Ten, построенный в 2016 году. Его отличает необычное сочетание ярко-синего цвета с традиционной архитектурой и современными художественными элементами.

Финальным аккордом станет посещение Белого храма Wat Rong Khun — архитектурного шедевра из белого стекла и керамики, символизирующего путь к просветлению.

Прибытие в Чиангмай и размещение в Riverside House Hotel Chiang Mai 3*.

Чёрный дом, Синий и Белый храмыЧёрный дом, Синий и Белый храмыЧёрный дом, Синий и Белый храмы
4 день

Монастырь Ват Прахат Дой Сутеп и культура народа хмонг

После завтрака отправляемся в деревню народа хмонг — Дой Пуй. Здесь мы познакомимся с образом жизни и традициями этого этнического меньшинства, прогуляемся среди горных пейзажей и цветущих садов, попробуем хмонгский чай и кофе.

Желающие смогут примерить традиционный наряд и сделать фото в живописных декорациях.

Далее нас ждёт визит в монастырь Ват Прахат Дой Сутеп — важнейшее паломническое место, украшенное золотыми статуями и рельефами. С его террасы открывается вид на Чиангмай и горы.

На обратном пути заглянем в Ват Пха Лат — храм 13-14 веков в лесистой местности, долгое время служивший уединённым местом для медитаций.

Вечером — ужин с традиционным шоу в стиле кантоке: северные блюда, музыка и танцы.

Ночь в Чиангмае.

Монастырь Ват Прахат Дой Сутеп и культура народа хмонгМонастырь Ват Прахат Дой Сутеп и культура народа хмонгМонастырь Ват Прахат Дой Сутеп и культура народа хмонг
5 день

Старый город Чиангмая и перелёт в Камбоджу

Знакомство с Чиангмаем начнётся в историческом центре — Старом городе, окружённом рвом и остатками крепостной стены.

Мы пройдём от ворот Tha Phae Gate до храмов Wat Chiang Man, Wat Saen Muang, Wat Ma Luang, затем к знаменитым Wat Chedi Luang, Wat Pan Tao и Wat Phra Singh с его богато украшенными фасадами.

Финальная точка — Серебряный храм Wat Sri Suphan с серебряной облицовкой и филигранной резьбой.

После обеда — трансфер в аэропорт. Вечером прибытие в Сием-Рип, прохождение границы и размещение в Sala Siem Reap Hotel 5*.

Старый город Чиангмая и перелёт в КамбоджуСтарый город Чиангмая и перелёт в КамбоджуСтарый город Чиангмая и перелёт в КамбоджуСтарый город Чиангмая и перелёт в Камбоджу
6 день

Малый круг Ангкора

Весь день посвятим осмотру храмов Малого круга Ангкора — наследия могущественной Кхмерской империи.

Начнём с главного храма Ангкор-Ват, построенного в 11 веке. Его масштабы и детали поражают — это крупнейший религиозный комплекс в мире.

Продолжим маршрут в Ангкор-Том, где находятся знаменитые храмы Байон с 109 ликами Бодхисаттвы и Та Пром, поросший джунглями, знакомый по фильму о Ларе Крофт.

Также увидим Та Кео, Томманон, Бафуон, Пимеанакас, Террасу Слонов и Террасу Прокажённого короля.

Возвращение в отель. Ночь в Сием-Рипе.

Малый круг АнгкораМалый круг АнгкораМалый круг АнгкораМалый круг Ангкора
7 день

Большой круг Ангкора и апсары

По желанию можно посвятить день самостоятельному исследованию Ангкора. Те, кто хочет продолжить маршрут с гидом, отправляются на экскурсию по Большому кругу.

Посетим храмы Прех Кхан, Нейк Пеан с его бассейнами, Та Сом с воротами, оплетёнными деревом, Пре Руп и Восточный Мебон — индуистские святыни X века.

Вечером — опциональное посещение шоу апсар с ужином: камбоджийские танцы и сцены из эпоса «Рамаяна».

Ночь в Сием-Рипе.

Большой круг Ангкора и апсарыБольшой круг Ангкора и апсарыБольшой круг Ангкора и апсарыБольшой круг Ангкора и апсары
8 день

Парк «Пном Кулен» и озеро Тонлесап

Утром отправляемся в национальный парк «Пном Кулен» — священное место основания Кхмерской империи, с водопадами, лесами и «рекой тысячи лингамов».

Во второй половине дня — поездка на озеро Тонлесап и в деревню Кампунг Плук. Здесь мы увидим дома на сваях, мастерские и узнаем о быте жителей водных деревень.

Если позволит погода, встретим закат над озером. Возвращение в Сием-Рип.

Парк «Пном Кулен» и озеро ТонлесапПарк «Пном Кулен» и озеро ТонлесапПарк «Пном Кулен» и озеро ТонлесапПарк «Пном Кулен» и озеро Тонлесап
9 день

Из Сием-Рипа в столицу Камбоджи

После завтрака — выезд в Пномпень (около 6 часов в пути). По прибытии — размещение в Glow Park Hotel Grand Royal Palace 4* и обзорная экскурсия.

Увидим Ват Пном — символ города, Королевский дворец и Серебряную пагоду, хранящую Изумрудного и Золотого Будд. При наличии времени — заезд на остров Шёлка с мастерскими и ткацкими станками.

При желании — ужин на корабле во время заката над Меконгом. Ночь в Пномпене.

Из Сием-Рипа в столицу КамбоджиИз Сием-Рипа в столицу КамбоджиИз Сием-Рипа в столицу КамбоджиИз Сием-Рипа в столицу Камбоджи
10 день

Колониальный Кампот и Пном Бокор

Утром отправление в Кампот с остановкой на обед на живописной набережной. Далее — подъём на Пном Бокор, горный курорт-призрак с атмосферой ушедшей эпохи французских колонистов.

После экскурсии — переезд в Кеп, размещение в Sangkahak Mith Hotel 3*. Вечером отдых у бассейна.

Колониальный Кампот и Пном БокорКолониальный Кампот и Пном Бокор
11 день

Крабовый рынок, плантации перца и переезд на Фукуок

До завтрака посетим знаменитый крабовый рынок в Кепе. Затем отправимся на плантацию кампотского перца, защищённого географическим указанием и признанного одним из лучших в мире.

После обеда — трансфер в Хатьен, переход границы с Вьетнамом и переезд на пароме на остров Фукуок. Размещение в Phu Quoc Eco Beach Resort 3*. Вечером — отдых на пляже.

Крабовый рынок, плантации перца и переезд на ФукуокКрабовый рынок, плантации перца и переезд на ФукуокКрабовый рынок, плантации перца и переезд на ФукуокКрабовый рынок, плантации перца и переезд на Фукуок
12 день

Свободный день или опциональные активности

Свободный день. По желанию — посещение развлекательного парка VinWonders или сафари Vinpearl.

VinWonders предлагает водные горки, аттракционы и шоу, а Vinpearl Safari — прогулки среди животных в условиях, близких к естественным.

Ночь на Фукуоке.

Свободный день или опциональные активностиСвободный день или опциональные активностиСвободный день или опциональные активности
13 день

Свободный день на Фукуоке

Свободное время или экскурсии на выбор: поездка на остров Хон Том по канатной дороге, морская прогулка с снорклингом, тур по югу острова с посещением жемчужной фермы, фабрики рыбного соуса и пагоды Ho Quoc.

Свободный день на ФукуокеСвободный день на ФукуокеСвободный день на Фукуоке
14 день

Окончание тура

Трансфер в аэропорт и вылет. До новых встреч!

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1860
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, тематический ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Паром Хатьен - Фукуок
  • Услуги гида:
  • Русскоязычный гид в Таиланде (3 дня, для групп от 7 человек)
  • Русскоязычный гид в Камбодже (6 дней)
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бангкока и обратно с Фукуока
  • Внутренние перелёты (подбор билетов - по запросу)
  • Остальное питание - от $250 за тур
  • Экскурсии и активности на Фукуоке (по желанию):
  • Морская прогулка - от $20
  • Посещение VinWonders/Vinpearl Safari - до $60
  • Виза в Камбоджу ($30-35, оформляется по прилёте)
  • Виза во Вьетнам
  • 1-местное размещение - доплата около $500
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • $1860 при группе от 13 до 15 человек
  • $1970 при группе от 9 до 12 человек
  • $2090 при группе от 5 до 8 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бангкока, 10:00
Завершение: Аэропорт Фукуока, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 90 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.

Тур входит в следующие категории Бангкока

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