Встреча с турлидером группы в Бангкоке и утренний перелёт в Чианграй. Рекомендуем прибыть в Таиланд заранее, чтобы отдохнуть перед началом маршрута и, при желании, познакомиться с Бангкоком.

По прилёте в Чианграй мы направимся к границе с Мьянмой — в самую сердцевину Золотого Треугольника. Это место на слиянии рек Меконг и Руак, где сходятся границы Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Регион прославился в 20 веке как центр опийной торговли, а сегодня привлекает туристов своей историей и колоритом.

Мы прогуляемся по парку Золотого Треугольника с обзорной площадкой, откуда открываются панорамные виды на водную артерию и соседние государства. Посетим музей «Дом Опиума», где собрана коллекция экспонатов, связанных с выращиванием, употреблением и оборотом опиума в регионе.

Размещение в отеле Siam Triangle Hotel Chiang Sean 3*.