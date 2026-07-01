Начнёте с легендарного Золотого треугольника, пересечения границ Таиланда, Лаоса и
Описание тура
Организационные детали
Возможна жаркая погода — берите головной убор, крем от солнца и удобную обувь.
Программа тура по дням
Прибытие в Бангкок и перелёт в Чианграй
Встреча с турлидером группы в Бангкоке и утренний перелёт в Чианграй. Рекомендуем прибыть в Таиланд заранее, чтобы отдохнуть перед началом маршрута и, при желании, познакомиться с Бангкоком.
По прилёте в Чианграй мы направимся к границе с Мьянмой — в самую сердцевину Золотого Треугольника. Это место на слиянии рек Меконг и Руак, где сходятся границы Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Регион прославился в 20 веке как центр опийной торговли, а сегодня привлекает туристов своей историей и колоритом.
Мы прогуляемся по парку Золотого Треугольника с обзорной площадкой, откуда открываются панорамные виды на водную артерию и соседние государства. Посетим музей «Дом Опиума», где собрана коллекция экспонатов, связанных с выращиванием, употреблением и оборотом опиума в регионе.
Размещение в отеле Siam Triangle Hotel Chiang Sean 3*.
Смотровая площадка, лодочная прогулка и слоновий питомник
После завтрака отправимся на Skywalk Chiang Saen — стеклянную смотровую площадку над пропастью, откуда открываются виды на холмы Золотого Треугольника.
Затем — лодочная экскурсия на остров Дон Сао (Лаос). Без оформления визы мы окажемся на лаосской земле: прогуляемся по рынку с сувенирами, попробуем рисовый виски и отправим открытку домой.
Далее — выезд в Чианграй с остановкой в слоновьем питомнике. Здесь, в деревне народа карен, мы познакомимся с традициями махаутов — людей, всю жизнь посвятивших слонам. Примем участие в активностях: кормление, купание и прогулка с животными по рисовым полям и джунглям.
Вечером — размещение в отеле Diamond Park Inn Chiang Rai Resort 3*.
Чёрный дом, Синий и Белый храмы
Утром выезжаем из Чианграя в Чиангмай с насыщенной экскурсионной программой.
Первый пункт — Чёрный дом (Baan Dam Museum), арт-комплекс, созданный известным тайским художником Таваном Дучани. Это собрание зданий и инсталляций, воплощающее эклектичный стиль мастера, прозванного тайским Сальвадором Дали.
Следом — Синий храм Wat Rong Suea Ten, построенный в 2016 году. Его отличает необычное сочетание ярко-синего цвета с традиционной архитектурой и современными художественными элементами.
Финальным аккордом станет посещение Белого храма Wat Rong Khun — архитектурного шедевра из белого стекла и керамики, символизирующего путь к просветлению.
Прибытие в Чиангмай и размещение в Riverside House Hotel Chiang Mai 3*.
Монастырь Ват Прахат Дой Сутеп и культура народа хмонг
После завтрака отправляемся в деревню народа хмонг — Дой Пуй. Здесь мы познакомимся с образом жизни и традициями этого этнического меньшинства, прогуляемся среди горных пейзажей и цветущих садов, попробуем хмонгский чай и кофе.
Желающие смогут примерить традиционный наряд и сделать фото в живописных декорациях.
Далее нас ждёт визит в монастырь Ват Прахат Дой Сутеп — важнейшее паломническое место, украшенное золотыми статуями и рельефами. С его террасы открывается вид на Чиангмай и горы.
На обратном пути заглянем в Ват Пха Лат — храм 13-14 веков в лесистой местности, долгое время служивший уединённым местом для медитаций.
Вечером — ужин с традиционным шоу в стиле кантоке: северные блюда, музыка и танцы.
Ночь в Чиангмае.
Старый город Чиангмая и перелёт в Камбоджу
Знакомство с Чиангмаем начнётся в историческом центре — Старом городе, окружённом рвом и остатками крепостной стены.
Мы пройдём от ворот Tha Phae Gate до храмов Wat Chiang Man, Wat Saen Muang, Wat Ma Luang, затем к знаменитым Wat Chedi Luang, Wat Pan Tao и Wat Phra Singh с его богато украшенными фасадами.
Финальная точка — Серебряный храм Wat Sri Suphan с серебряной облицовкой и филигранной резьбой.
После обеда — трансфер в аэропорт. Вечером прибытие в Сием-Рип, прохождение границы и размещение в Sala Siem Reap Hotel 5*.
Малый круг Ангкора
Весь день посвятим осмотру храмов Малого круга Ангкора — наследия могущественной Кхмерской империи.
Начнём с главного храма Ангкор-Ват, построенного в 11 веке. Его масштабы и детали поражают — это крупнейший религиозный комплекс в мире.
Продолжим маршрут в Ангкор-Том, где находятся знаменитые храмы Байон с 109 ликами Бодхисаттвы и Та Пром, поросший джунглями, знакомый по фильму о Ларе Крофт.
Также увидим Та Кео, Томманон, Бафуон, Пимеанакас, Террасу Слонов и Террасу Прокажённого короля.
Возвращение в отель. Ночь в Сием-Рипе.
Большой круг Ангкора и апсары
По желанию можно посвятить день самостоятельному исследованию Ангкора. Те, кто хочет продолжить маршрут с гидом, отправляются на экскурсию по Большому кругу.
Посетим храмы Прех Кхан, Нейк Пеан с его бассейнами, Та Сом с воротами, оплетёнными деревом, Пре Руп и Восточный Мебон — индуистские святыни X века.
Вечером — опциональное посещение шоу апсар с ужином: камбоджийские танцы и сцены из эпоса «Рамаяна».
Ночь в Сием-Рипе.
Парк «Пном Кулен» и озеро Тонлесап
Утром отправляемся в национальный парк «Пном Кулен» — священное место основания Кхмерской империи, с водопадами, лесами и «рекой тысячи лингамов».
Во второй половине дня — поездка на озеро Тонлесап и в деревню Кампунг Плук. Здесь мы увидим дома на сваях, мастерские и узнаем о быте жителей водных деревень.
Если позволит погода, встретим закат над озером. Возвращение в Сием-Рип.
Из Сием-Рипа в столицу Камбоджи
После завтрака — выезд в Пномпень (около 6 часов в пути). По прибытии — размещение в Glow Park Hotel Grand Royal Palace 4* и обзорная экскурсия.
Увидим Ват Пном — символ города, Королевский дворец и Серебряную пагоду, хранящую Изумрудного и Золотого Будд. При наличии времени — заезд на остров Шёлка с мастерскими и ткацкими станками.
При желании — ужин на корабле во время заката над Меконгом. Ночь в Пномпене.
Колониальный Кампот и Пном Бокор
Утром отправление в Кампот с остановкой на обед на живописной набережной. Далее — подъём на Пном Бокор, горный курорт-призрак с атмосферой ушедшей эпохи французских колонистов.
После экскурсии — переезд в Кеп, размещение в Sangkahak Mith Hotel 3*. Вечером отдых у бассейна.
Крабовый рынок, плантации перца и переезд на Фукуок
До завтрака посетим знаменитый крабовый рынок в Кепе. Затем отправимся на плантацию кампотского перца, защищённого географическим указанием и признанного одним из лучших в мире.
После обеда — трансфер в Хатьен, переход границы с Вьетнамом и переезд на пароме на остров Фукуок. Размещение в Phu Quoc Eco Beach Resort 3*. Вечером — отдых на пляже.
Свободный день или опциональные активности
Свободный день. По желанию — посещение развлекательного парка VinWonders или сафари Vinpearl.
VinWonders предлагает водные горки, аттракционы и шоу, а Vinpearl Safari — прогулки среди животных в условиях, близких к естественным.
Ночь на Фукуоке.
Свободный день на Фукуоке
Свободное время или экскурсии на выбор: поездка на остров Хон Том по канатной дороге, морская прогулка с снорклингом, тур по югу острова с посещением жемчужной фермы, фабрики рыбного соуса и пагоды Ho Quoc.
Окончание тура
Трансфер в аэропорт и вылет. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1860
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, тематический ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Паром Хатьен - Фукуок
- Услуги гида:
- Русскоязычный гид в Таиланде (3 дня, для групп от 7 человек)
- Русскоязычный гид в Камбодже (6 дней)
- Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Бангкока и обратно с Фукуока
- Внутренние перелёты (подбор билетов - по запросу)
- Остальное питание - от $250 за тур
- Экскурсии и активности на Фукуоке (по желанию):
- Морская прогулка - от $20
- Посещение VinWonders/Vinpearl Safari - до $60
- Виза в Камбоджу ($30-35, оформляется по прилёте)
- Виза во Вьетнам
- 1-местное размещение - доплата около $500
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- $1860 при группе от 13 до 15 человек
- $1970 при группе от 9 до 12 человек
- $2090 при группе от 5 до 8 человек