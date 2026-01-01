-
Водная прогулка
Лучший выборИз Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
16 янв в 07:00
$448
$560 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
Индивидуальная экскурсия на озеро Чео Лан с ночёвкой в плавучей деревне подарит вам незабываемые впечатления и редкие моменты уединения с природой
Начало: По договорённости
21 янв в 08:30
22 янв в 08:30
$1400 за всё до 3 чел.
