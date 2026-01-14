-
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
$398
$530 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДух провинции Пханг Нга: залив, храмы и водопад
Отправиться из Кхао Лака туда, где жизнь течёт по законам природы
Начало: На ресепшене вашего отеля
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране - из Као Лака
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:45
Завтра в 06:45
17 янв в 06:45
$116
$154 за человека
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в январе 2026
Сейчас в Као Лаке в категории "Остров Джеймса Бонда" можно забронировать 4 экскурсии от 116 до 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2026 год по теме «Остров Джеймса Бонда», 9 ⭐ отзывов, цены от $116. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март