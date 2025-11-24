-
10%
Водная прогулка
Лучший выборИз Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Оценить великолепие тайской природы и поплавать со скатами и рыбками-клоунами
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 05:30 и 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
$131
$145 за человека
-
15%
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга
Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$468
$550 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Посетите центр заботы о слонах в Као Лаке, где вы сможете покормить и искупать животных, а также насладиться отдыхом на уединённом пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$154 за человека
-
20%
Водная прогулка
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$116
$145 за человека
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 ноября 2025Добрый день, ездили на эту экскурсию, организация 150 балов, очень советую с такими профессионалами выезжать. Для меня было еще удобно что переводили денежки в рублях. Спасибо огромное за ваше отношение к работе и к нам
- ААнастасия2 апреля 2025Все прошло отлично. Сабри очень внимательный и ответственный гид. Организовано все хорошо и четко. Можно смело рекомендовать.
- ООксана14 января 2025Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая площадка, мангровая роща, остров
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в декабре 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 116 до 468 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Као Лаке на 2025 год по теме «Самое главное», 25 ⭐ отзывов, цены от $116. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль