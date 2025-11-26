Мои заказы

Трансферы в/из аэропорта Утапао – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансферы в/из аэропорта Утапао» в Паттайе, цены от $65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотосессия в Паттайе
Пешая
1 час
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
На катере
10 часов
15 отзывов
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Утапао (Паттайя)
На автобусе
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер до/из аэропорта Утапао
Начните свой отдых в Паттайе с комфортного трансфера из аэропорта Утапао. Водитель встретит вас с табличкой и доставит в отель без лишних хлопот
Начало: В аэропорту или отеле в Паттайе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$65 за всё до 10 чел.

