Мини-группа
до 12 чел.
Трансфер на Военный пляж и обратно
Белый песок и прозрачное море всего в получасе от Паттайи
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$9 за человека
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
$57 за человека
ООлег9 августа 2025Подъем в 6 утра окупился на все 100%! Экскурсия отлично подойдет тем, кто хочет насладиться сказочными видами, пляжами с белым
Марина21 июня 2025Очень понравился остров, пляжи огонь!
Саргылана16 марта 2025Организация на высшем уровне, ненавязчиво, главное - сопровождение от начала до конца все подробно объясняют
Татьяна3 марта 2025В последний день перед отлётом домой была на острове Самет. Осталась очень довольна: погода была великолепная, на лодке поплавала, и на тук-туке потряслась,и накупалась-назагоралась, и фоток нащёлкала, и вообще в лете побывала. Впечатлений хороших надолго хватит! Спасибо всем организаторам экскурсий!
