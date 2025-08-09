Подъем в 6 утра окупился на все 100%! Экскурсия отлично подойдет тем, кто хочет насладиться сказочными видами, пляжами с белым

песком и кристально чистой водой. Не скупитесь доплатить 300 бат/человека за дополнительную экскурсию по двум приватным пляжам Самуи. Очень кайфонете - я вам обещают! И на одном из пляжей увидите своими глазами коралловые рифы! Гиду Максиму- отдельный лайк за сопровождение в течение дня.

Организация на высшем уровне, ненавязчиво, главное - сопровождение от начала до конца все подробно объясняют

Т Татьяна

В последний день перед отлётом домой была на острове Самет. Осталась очень довольна: погода была великолепная, на лодке поплавала, и на тук-туке потряслась,и накупалась-назагоралась, и фоток нащёлкала, и вообще в лете побывала. Впечатлений хороших надолго хватит! Спасибо всем организаторам экскурсий!