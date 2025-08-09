Мои заказы

Остров Самет – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Остров Самет» в Паттайе, цены от $9. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер на Военный пляж и обратно
На машине
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Трансфер на Военный пляж и обратно
Белый песок и прозрачное море всего в получасе от Паттайи
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$9 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
На катере
10 часов
15 отзывов
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
На машине
9 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
$57 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    9 августа 2025
    Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
    Подъем в 6 утра окупился на все 100%! Экскурсия отлично подойдет тем, кто хочет насладиться сказочными видами, пляжами с белым
    читать дальше

    песком и кристально чистой водой. Не скупитесь доплатить 300 бат/человека за дополнительную экскурсию по двум приватным пляжам Самуи. Очень кайфонете - я вам обещают! И на одном из пляжей увидите своими глазами коралловые рифы!
    Гиду Максиму- отдельный лайк за сопровождение в течение дня.

    Подъем в 6 утра окупился на все 100%! Экскурсия отлично подойдет тем, кто хочет насладиться сказочными видами, пляжами с белым песком и кристально чистой водой. Не скупитесь доплатить 300 бат/человека за дополнительную экскурсию по двум приватным пляжам Самуи. Очень кайфонете - я вам обещают! И на одном из пляжей увидите своими глазами коралловые рифы!
    Гиду Максиму- отдельный лайк за сопровождение в течение дня.
  • М
    Марина
    21 июня 2025
    Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
    Очень понравился остров, пляжи огонь!
    Очень понравился остров, пляжи огонь!
  • С
    Саргылана
    16 марта 2025
    Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
    Организация на высшем уровне, ненавязчиво, главное - сопровождение от начала до конца все подробно объясняют
    Организация на высшем уровне, ненавязчиво, главное - сопровождение от начала до конца все подробно объясняют
  • Т
    Татьяна
    3 марта 2025
    Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
    В последний день перед отлётом домой была на острове Самет. Осталась очень довольна: погода была великолепная, на лодке поплавала, и на тук-туке потряслась,и накупалась-назагоралась, и фоток нащёлкала, и вообще в лете побывала. Впечатлений хороших надолго хватит! Спасибо всем организаторам экскурсий!
    В последний день перед отлётом домой была на острове Самет. Осталась очень довольна: погода была великолепная, на лодке поплавала, и на тук-туке потряслась,и накупалась-назагоралась, и фоток нащёлкала, и вообще в лете побывала. Впечатлений хороших надолго хватит! Спасибо всем организаторам экскурсий!

