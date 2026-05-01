Приглашаем вас в мир, где посреди джунглей стоят башни Ангкор Вата, каменные лица Байона и вросший в деревья храм Та Пром.
А ещё вы побываете на озере Тонлесап с плавучей деревней, попробуете изысканную кхмерскую кухню и насладитесь национальным шоу «Апсара». Долгое путешествие будет комфортным и очень увлекательным.
Описание экскурсии
День 1. Перелёт из Паттайи, озеро Тонлесап и шоу «Апсара»
6:00–13:30 — сбор из отелей в Паттайе, трансфер в аэропорт (DMK) и перелёт в Сием Реап (SAI) — индивидуальный трансфер в город
13:30 — прибытие в Сием Реап и обед в кхмерском национальном ресторане, где есть также европейские блюда
14:30 — заселение в отель 4 звезды с бассейном и Wi-Fi
15:30 — экскурсия на озеро Тонлесап
- Вы совершите прогулку на лодке по живописному озеру
- Увидите плавучую деревню, школу, рынки — и узнаете, как живут люди на воде
- Познакомитесь с бытом и традициями местных общин
18:30–19:00 — посещение кофейной фабрики
19:00 — ужин по системе «шведский стол» в ресторане и шоу «Апсара»
21:00 — возвращение в отель, свободное время
День 2. Ангкор Ват, Байон, Та Пром и возвращение в Бангкок
5:30 — подъём и завтрак в отеле
6:00 — экскурсия по храмам
- Ангкор Ват — величественный храм-город, главный символ Камбоджи. Вы узнаете, как его строили, почему он стал столицей и что означают барельефы на стенах
- Ангкор Тхом и Байон — храм с каменными лицами. Вы услышите о героях изваяний и их создателях
- Та Пром — храм в джунглях, известный по фильму про Лару Крофт. Вы узнаете, почему храм буквально врос джунгли
- А также на нашем маршруте: Терраса Слонов — Терраса Прокажённого короля — Та Кео — Крован или купальня Срас Сронг
13:30 — возвращение в отель и выселение
14:00 — посещение памятника жертвам геноцида
14:40 — посещение Королевского парка, где вы увидите летучих лисиц
15:10 — обед в ресторане национальной кухни
15:50 — трансфер в аэропорт SAI, вылет в Бангкок и трансфер в Паттайю
20:30 — прибытие в отель Паттайи
Организационные детали
- Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, скромную одежду для посещения храмов, предметы личной гигиены и удобную обувь с хорошей фиксацией на стопе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость:
- виза в Камбоджу
- трансферы на всём маршруте
- отель в Камбодже
- прогулка на лодке
- все входные билеты
- завтрак, два обеда и ужин с шоу «Апсара»
Дополнительно оплачиваются авиабилеты DMK → SAI → DMK: ~7000–7500 ฿ (~$200–215) на чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 110 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
