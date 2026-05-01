Приглашаем вас в мир, где посреди джунглей стоят башни Ангкор Вата, каменные лица Байона и вросший в деревья храм Та Пром. А ещё вы побываете на озере Тонлесап с плавучей деревней, попробуете изысканную кхмерскую кухню и насладитесь национальным шоу «Апсара». Долгое путешествие будет комфортным и очень увлекательным.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $870 за человека

Описание экскурсии

День 1. Перелёт из Паттайи, озеро Тонлесап и шоу «Апсара»

6:00–13:30 — сбор из отелей в Паттайе, трансфер в аэропорт (DMK) и перелёт в Сием Реап (SAI) — индивидуальный трансфер в город

13:30 — прибытие в Сием Реап и обед в кхмерском национальном ресторане, где есть также европейские блюда

14:30 — заселение в отель 4 звезды с бассейном и Wi-Fi

15:30 — экскурсия на озеро Тонлесап

Вы совершите прогулку на лодке по живописному озеру

Увидите плавучую деревню, школу, рынки — и узнаете, как живут люди на воде

Познакомитесь с бытом и традициями местных общин

18:30–19:00 — посещение кофейной фабрики

19:00 — ужин по системе «шведский стол» в ресторане и шоу «Апсара»

21:00 — возвращение в отель, свободное время

День 2. Ангкор Ват, Байон, Та Пром и возвращение в Бангкок

5:30 — подъём и завтрак в отеле

6:00 — экскурсия по храмам

Ангкор Ват — величественный храм-город, главный символ Камбоджи. Вы узнаете, как его строили, почему он стал столицей и что означают барельефы на стенах

— величественный храм-город, главный символ Камбоджи. Вы узнаете, как его строили, почему он стал столицей и что означают барельефы на стенах Ангкор Тхом и Байон — храм с каменными лицами. Вы услышите о героях изваяний и их создателях

— храм с каменными лицами. Вы услышите о героях изваяний и их создателях Та Пром — храм в джунглях, известный по фильму про Лару Крофт. Вы узнаете, почему храм буквально врос джунгли

— храм в джунглях, известный по фильму про Лару Крофт. Вы узнаете, почему храм буквально врос джунгли А также на нашем маршруте: Терраса Слонов — Терраса Прокажённого короля — Та Кео — Крован или купальня Срас Сронг

13:30 — возвращение в отель и выселение

14:00 — посещение памятника жертвам геноцида

14:40 — посещение Королевского парка, где вы увидите летучих лисиц

15:10 — обед в ресторане национальной кухни

15:50 — трансфер в аэропорт SAI, вылет в Бангкок и трансфер в Паттайю

20:30 — прибытие в отель Паттайи

Организационные детали

Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, скромную одежду для посещения храмов, предметы личной гигиены и удобную обувь с хорошей фиксацией на стопе

С вами будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость:

виза в Камбоджу

трансферы на всём маршруте

отель в Камбодже

прогулка на лодке

все входные билеты

завтрак, два обеда и ужин с шоу «Апсара»

Дополнительно оплачиваются авиабилеты DMK → SAI → DMK: ~7000–7500 ฿ (~$200–215) на чел.