в другие страны – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «в другие страны» в Паттайе, цены от $204, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
На автобусе
13 часов
-
15%
62 отзыва
Групповая
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
26 мар в 08:00
$204$240 за человека
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Завтра в 08:30
26 мар в 08:30
$1480 за всё до 2 чел.
На 2 дня в Камбоджу - из Паттайи
На автобусе
13 часов
-
15%
Групповая
На 2 дня в Камбоджу - из Паттайи
Исследовать древнюю столицу Ангкорват с невероятной архитектурой (виза, отель и питание включены)
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:45
26 мар в 06:45
27 мар в 06:45
$204$240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    оксана
    20 марта 2025
    Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
    Все организовано отлично. Гиды рассказывают очень интересно и доступно. Отвечают на все вопросы о жизни комбоджийцев. Дорога конечно долгая, но это того стоит.
  • А
    Александр
    18 марта 2025
    Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
    Давно хотели посетить Ангор Ват, но у туроператоров цены кусались. Просчитывали самостоятельную поездку и тут появилось это предложение. Я скажу по цене
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    сравнимо с самостоятельной поездкой, но: 1. Никаких забот с трансфером. Все четко по расписанию. По Ангкору минивены с кондишеном. В такую жару без него бы померли. 2. Включены три разных кормежки (без учета завтрака в отеле) 3 За одним ужином смотрели симпатичное шоу. 4. Гиды! Все отлично. Встречал и расселял русский парень. Быстро, четко. Много знает, интересно рассказывает. Четко все организовал. На второй день был камбоджиец, но и ему потом все хлопали. Без его рассказов было бы не так интересно. 5. Граница! На Тайской стороне отпечатки конечно, а камбоджийскую вообще не заметили. Шли мимо длиннющей очереди и ничего не заполняли. На обратном пути получили паспорта (как только из автобуса вышли) с визой и со штампами. Впечатлений масса. Сервис отличный. Желаю им не испортиться. И точно рекомендую

  • Е
    Екатерина
    15 марта 2025
    Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
    Здравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! В первый день было знакомство
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    с городом Сием Рип и со страной в целом в сопровождении замечательного русского экскурсовода Оскара. Оскар очень живо и интересно рассказал о культуре, истории и традициях Камбоджи. Вместе с ним мы съездили на озеро Тонлесап к озёрным жителям. Очень рекомендую, не отказывайтесь от этой опции. На следующий день был основной маршрут по храмам Анкгора уже вместе с кхмерским русскоговорящим гидом. Хотелось бы предупредить, что гид Макара очень хороший и старательно ведёт экскурсию на русском языке, но надо понимать, что говорить ему трудно, и поймёте вы не всё. В этот день была ещё сильная жара +38, мозги просто плавились и отказывались воспринимать иногда информацию от гида, которую нужно было ещё интерпретировать на удобоваримый русский. Поэтому часть времени мы просто наслаждались самим местом и осознанием того, что посетили такое истрическое место, а уже дома нашли в интернете и прослушали все необходимые передачи, дополнив свои знания. В целом, впечатления от экскурсии самые положительные, организация на высоте, мероприятие стоит каждого заявленного доллара.

    Здравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! В

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «в другие страны»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в марте 2025
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