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15%
Групповая
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
26 мар в 08:00
$204
$240 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Завтра в 08:30
26 мар в 08:30
$1480 за всё до 2 чел.
-
15%
Групповая
На 2 дня в Камбоджу - из Паттайи
Исследовать древнюю столицу Ангкорват с невероятной архитектурой (виза, отель и питание включены)
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:45
26 мар в 06:45
27 мар в 06:45
$204
$240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ооксана20 марта 2025Все организовано отлично. Гиды рассказывают очень интересно и доступно. Отвечают на все вопросы о жизни комбоджийцев. Дорога конечно долгая, но это того стоит.
- ААлександр18 марта 2025Давно хотели посетить Ангор Ват, но у туроператоров цены кусались. Просчитывали самостоятельную поездку и тут появилось это предложение. Я скажу по цене
- ЕЕкатерина15 марта 2025Здравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! В первый день было знакомство
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «в другие страны»
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