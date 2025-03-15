читать дальше

с городом Сием Рип и со страной в целом в сопровождении замечательного русского экскурсовода Оскара. Оскар очень живо и интересно рассказал о культуре, истории и традициях Камбоджи. Вместе с ним мы съездили на озеро Тонлесап к озёрным жителям. Очень рекомендую, не отказывайтесь от этой опции. На следующий день был основной маршрут по храмам Анкгора уже вместе с кхмерским русскоговорящим гидом. Хотелось бы предупредить, что гид Макара очень хороший и старательно ведёт экскурсию на русском языке, но надо понимать, что говорить ему трудно, и поймёте вы не всё. В этот день была ещё сильная жара +38, мозги просто плавились и отказывались воспринимать иногда информацию от гида, которую нужно было ещё интерпретировать на удобоваримый русский. Поэтому часть времени мы просто наслаждались самим местом и осознанием того, что посетили такое истрическое место, а уже дома нашли в интернете и прослушали все необходимые передачи, дополнив свои знания. В целом, впечатления от экскурсии самые положительные, организация на высоте, мероприятие стоит каждого заявленного доллара.