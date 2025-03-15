Камбоджа – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Камбоджа» в Паттайе, цены от $204, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
На автобусе
13 часов
-
15%
60 отзывов
Групповая
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:00
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$204$240 за человека
На два дня в Камбоджу - из Паттайи
На автобусе
13 часов
-
15%
Групповая
На два дня в Камбоджу - из Паттайи
Исследовать древнюю столицу Ангкорват с невероятной архитектурой (виза, отель и питание включены)
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:45
24 мар в 06:45
26 мар в 06:45
$204$240 за человека
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
19 мар в 08:30
20 мар в 08:30
$1480 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 марта 2025
    Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
    Здравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! В первый день было знакомство
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    с городом Сием Рип и со страной в целом в сопровождении замечательного русского экскурсовода Оскара. Оскар очень живо и интересно рассказал о культуре, истории и традициях Камбоджи. Вместе с ним мы съездили на озеро Тонлесап к озёрным жителям. Очень рекомендую, не отказывайтесь от этой опции. На следующий день был основной маршрут по храмам Анкгора уже вместе с кхмерским русскоговорящим гидом. Хотелось бы предупредить, что гид Макара очень хороший и старательно ведёт экскурсию на русском языке, но надо понимать, что говорить ему трудно, и поймёте вы не всё. В этот день была ещё сильная жара +38, мозги просто плавились и отказывались воспринимать иногда информацию от гида, которую нужно было ещё интерпретировать на удобоваримый русский. Поэтому часть времени мы просто наслаждались самим местом и осознанием того, что посетили такое истрическое место, а уже дома нашли в интернете и прослушали все необходимые передачи, дополнив свои знания. В целом, впечатления от экскурсии самые положительные, организация на высоте, мероприятие стоит каждого заявленного доллара.

    Здравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! ВЗдравствуйте! Были на экскурсии 04-05.03.25. Получили незабываемые впечатления от страны и от культового комплекса Ангкор! В
  • К
    Кристина
    10 марта 2025
    Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
    Эта поездка навсегда останется в моем сердце ❤️ Каждый из экскурсоводов (Оскар и Лин) раскрыл культуру страны и местного народа, показал
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    и окунул в историю этого места. Если вы думаете стоит ли оно того, то однозначно стоит! Я безумно рада, что мне удалось побывать на этой экскурсии и зарядиться такими яркими и приятными впечатлениями 😊 *При проезде границы, заберут паспорта, о чем предупреждают заранее, но не стоит переживать, тк их вернут на следующий день при выезде.

    Эта поездка навсегда останется в моем сердце ❤️
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2025
    Из Паттайи в Камбоджу: 2 дня в королевстве кхмеров
    Эту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в Камбоджу. Забрали из отеля, проводили через границу, далее доехали на большом
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    автобусе, заселили, на завтраки водили, везде встречают, провожают, сопровождают, на вопросы отвечают (на русском языке). Вкусные завтраки, обеды, ужины. Помимо этого вежливый ассистент всегда на связи. Все включено (за исключением личных трат). Конечно, могут быть какие-то накладки, от этого никто не застрахован, но если в целом ехать с положительным настроем и в предвкушении встречи с невероятным Ангкор-Ват, то все покажется ерундой))) Кто не был там, то непременно нужно побывать. Это невероятно!!! А ребята из этой команды все максимально комфортно организуют, можно смело довериться 👍 Одним словом, рекомендую! Бронируйте, вы точно не пожалеете! Еще раз большое спасибо организаторам ❤️🙏

    Эту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в КамбоджуЭту экскурсию сложно испортить, если честно. Ехала из Паттайи в Камбоджу

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Камбоджа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Камбоджа" можно забронировать 3 экскурсии от 204 до 1480 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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