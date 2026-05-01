Это насыщенная поездка в провинцию, где история Таиланда собрана в одном маршруте.
Вы посетите необычный храм Эраван, увидите десятки знаковых памятников в парке Муанг Боран и попробуете традиционную кухню. Завершением станет вечер у моря — стеклянный мост, храм в заливе и закатные виды Самутпракана.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Паттайи
12:00 — храм Эраван в форме трёхглавого слона высотой 29 метров из 250 тонн бронзы и музей тайского искусства внутри
13:30 — парк Муанг Боран, крупнейший в мире архитектурный музей под открытым небом: 116 исторических памятников, пруды, пагоды и каналы
14:30 — обед с блюдами традиционной тайской кухни в живописном месте парка
17:00 — стеклянный мост над морским заливом, храм в море Ват Хонг и фотосессия на закате с видом на храм
19:00 — возвращение в Паттайю
Порядок локаций может меняться в зависимости от трафика и времени заката.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты и обед
- Стеклянный мост может закрываться при ветре/дожде
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$98
|Дети до 11 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
