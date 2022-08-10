Экскурсии из Паттайи

Ваше путешествие начнется с посещения знаменитых храмов Бангкока, где вы узнаете о богатой истории и духовных традициях Таиланда. Проедетесь на лодке по каналам Тхонбури, увидите жизнь местных жителей прямо на

воде. Крокодилы, черепахи и кормление рыбок добавят экзотики в ваше приключение. В Чайнатауне окунетесь в атмосферу самого большого китайского квартала в мире, а поездка на традиционном тук-туке и визит на старинный рынок цветов оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с разнообразием культур и обычаев Таиланда, не покидая комфорта индивидуального тура

Описание экскурсии

Храмы Бангкока

Экскурсия начнется с храма Ват Яннава, водных ворот Бангкока, где раньше находилась речная таможня, а ныне — королевский храм третьего ранга с центральным буддийским телевидением и институтом тайского массажа. Также в программе новый храм Ват Калайянамит, где вы увидите большую статую сидящего Будды. В китайском храме Kuan An Keng Shrine я расскажу о культе богине Гуань Инь и возведении постройки в период царствования Рамы III. Здесь вы оцените старинные деревянные фрески и настенную роспись. А также побываете в Ват Чакравате — храме с крокодилами.

Контрасты города с воды и буддистский обряд на удачу

На туристическом кораблике по реке Чао Прайя вы доберетесь до колоритного цветочного рынка. Прогуляетесь по торговым рядам и переправитесь на западный берег в Тхонбури. В Ват Прайюне услышите легенды о черепахах и их символике для верующих тайцев. Осмотрите музей буддистских реликвий и сможете поучаствовать в обряде исполнения желаний внутри ступы, где мы подробно остановимся на особенностях традиционных ритуалов. А затем вас будет ждать путешествие на арендованной лодке по каналам Тхонбури, где перед вами раскроются все контрасты Бангкока с гигантскими варанами, плавучими лодками—магазинами, богатыми и бедными домами местных жителей.

Индийский и китайский кварталы, поездка на тук-туке и закат на горе

Возле моста Рамы I, на территории большого сквера поговорим об основателе королевской династии и его роли в истории Таиланда. В Индийском квартале вы посетите красочные торговые ряды «Little India Bangkok» со сладостями, пряностями и сувенирами. Здесь можно сделать перерыв на обед в колоритном заведении. А затем вы отправитесь в крупнейший Чайнатаун мира, где погрузитесь в буйство сортов чая, специй, соусов и огромного количества рынков. На тук-туке «сом ло» вы приедете в Парк Тюрьмы, где я покажу знаменитую макашницу (тележку с едой) со звездой Мишлен и проведу по улочке мастеров, где изготавливают для монахов котелки для пожертвований и сувениры из дерева. И в завершение вы встретите красивый закат на самой высокой точке Бангкока, в храме Золотой Горы, Ват Сакет.

Организационные детали