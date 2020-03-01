Экскурсии из Паттайи

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  4. Из Паттайи в контрастный Бангкок!

Авторский тур по известным местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Вы прогуляетесь по крупнейшему Чайнатауну мира, покатаетесь на лодочке по каналам и узнаете, как устроен быт людей, живущих на воде.

Увидите крокодилов, черепах и покормите разноцветных рыбок.

Я расскажу об истории и культуре Таиланда, в священных местах поговорим о традиционных религиях и верованиях — буддизме, даосизме и индуизме, а возле алтаря Нанг Маев (лесных нимф) затронем тему анимизма.

Кроме того, вы проедете на настоящем сом ло — классическом тайском тук-туке — и посетите старинный рынок цветов.
От $300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 12 человек
Можно с детьми
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Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!

Что вас ожидает

Храмы Бангкока
Экскурсия начнется с храма Ват Яннава, водных ворот Бангкока, где раньше находилась речная таможня, а ныне — королевский храм третьего ранга с центральным буддийским телевидением и институтом тайского массажа. Также в программе новый храм Ват Калайянамит, где вы увидите большую статую сидящего Будды. В китайском храме Kuan An Keng Shrine я расскажу о культе богине Гуань Инь и возведении постройки в период царствования Рамы III. Здесь вы оцените старинные деревянные фрески и настенную роспись. А также побываете в Ват Чакравате — храме с крокодилами.  

Контрасты города с воды и буддистский обряд на удачу
На туристическом кораблике по реке Чао Прайя вы доберетесь до колоритного цветочного рынка. Прогуляетесь по торговым рядам и переправитесь на западный берег в Тхонбури. В Ват Прайюне услышите легенды о черепахах и их символике для верующих тайцев. Осмотрите музей буддистских реликвий и сможете поучаствовать в обряде исполнения желаний внутри ступы, где мы подробно остановимся на особенностях традиционных ритуалов. А затем вас будет ждать путешествие на арендованной лодке по каналам Тхонбури, где перед вами раскроются все контрасты Бангкока с гигантскими варанами, плавучими лодками—магазинами, богатыми и бедными домами местных жителей. 

Индийский и китайский кварталы, поездка на тук-туке и закат на горе
Возле моста Рамы I, на территории большого сквера поговорим об основателе королевской династии и его роли в истории Таиланда. В Индийском квартале вы посетите красочные торговые ряды «Little India Bangkok» со сладостями, пряностями и сувенирами. Здесь можно сделать перерыв на обед в колоритном заведении. А затем вы отправитесь в крупнейший Чайнатаун мира, где погрузитесь в буйство сортов чая, специй, соусов и огромного количества рынков. На тук-туке «сом ло» вы приедете в Парк Тюрьмы, где я покажу знаменитую макашницу (тележку с едой) со звездой Мишлен и проведу по улочке мастеров, где изготавливают для монахов котелки для пожертвований и сувениры из дерева. И в завершение вы встретите красивый закат на самой высокой точке Бангкока, в храме Золотой Горы, Ват Сакет.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится как из Паттайи, так и из Бангкока.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно.
  • Выезд из отелей Паттайи в 7.30, возвращение в 21.00. Выезд из отелей Бангкока в 9.00 — 10.00, возвращение в 19.00 — 19.30.
  • В стоимость не включен обед.
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Из Паттайи в контрастный Бангкок!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
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День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмыДень открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмыДень открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
$52 за человека
8 часов
Покормить бегемота в зоопарке, увидеть шоу животных, съесть устриц и посетить тайский Китайский храм
Эта экскурсия — настоящее насыщенное путешествие. За один день вы побываете в сафари-парке Кхао Кхео, где звери находятся в почти естественных условиях. Увидите шоу тигров, слонов и крокодилов, побываете на дегустации на устричной ферме и ананасовых плантациях. Мы посетим Китайский храм, наведаемся в храм Ада и Рая и поговорим о загробной жизни в представлении тайцев. Поездка оставит море положительных эмоций и надолго запомнится!

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