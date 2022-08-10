Экскурсии из Паттайи

Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
Ваше путешествие начнется с посещения знаменитых храмов Бангкока, где вы узнаете о богатой истории и духовных традициях Таиланда. Проедетесь на лодке по каналам Тхонбури, увидите жизнь местных жителей прямо на читать дальшеуменьшить
воде. Крокодилы, черепахи и кормление рыбок добавят экзотики в ваше приключение.
В Чайнатауне окунетесь в атмосферу самого большого китайского квартала в мире, а поездка на традиционном тук-туке и визит на старинный рынок цветов оставят незабываемые впечатления.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с разнообразием культур и обычаев Таиланда, не покидая комфорта индивидуального тура
Экскурсия начнется с храма Ват Яннава, водных ворот Бангкока, где раньше находилась речная таможня, а ныне — королевский храм третьего ранга с центральным буддийским телевидением и институтом тайского массажа. Также в программе новый храм Ват Калайянамит, где вы увидите большую статую сидящего Будды. В китайском храме Kuan An Keng Shrine я расскажу о культе богине Гуань Инь и возведении постройки в период царствования Рамы III. Здесь вы оцените старинные деревянные фрески и настенную роспись. А также побываете в Ват Чакравате — храме с крокодилами.
Контрасты города с воды и буддистский обряд на удачу
На туристическом кораблике по реке Чао Прайя вы доберетесь до колоритного цветочного рынка. Прогуляетесь по торговым рядам и переправитесь на западный берег в Тхонбури. В Ват Прайюне услышите легенды о черепахах и их символике для верующих тайцев. Осмотрите музей буддистских реликвий и сможете поучаствовать в обряде исполнения желаний внутри ступы, где мы подробно остановимся на особенностях традиционных ритуалов. А затем вас будет ждать путешествие на арендованной лодке по каналам Тхонбури, где перед вами раскроются все контрасты Бангкока с гигантскими варанами, плавучими лодками—магазинами, богатыми и бедными домами местных жителей.
Индийский и китайский кварталы, поездка на тук-туке и закат на горе
Возле моста Рамы I, на территории большого сквера поговорим об основателе королевской династии и его роли в истории Таиланда. В Индийском квартале вы посетите красочные торговые ряды «Little India Bangkok» со сладостями, пряностями и сувенирами. Здесь можно сделать перерыв на обед в колоритном заведении. А затем вы отправитесь в крупнейший Чайнатаун мира, где погрузитесь в буйство сортов чая, специй, соусов и огромного количества рынков. На тук-туке «сом ло» вы приедете в Парк Тюрьмы, где я покажу знаменитую макашницу (тележку с едой) со звездой Мишлен и проведу по улочке мастеров, где изготавливают для монахов котелки для пожертвований и сувениры из дерева. И в завершение вы встретите красивый закат на самой высокой точке Бангкока, в храме Золотой Горы, Ват Сакет.
Организационные детали
Экскурсия проводится как из Паттайи, так и из Бангкока.
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно.
Выезд из отелей Паттайи в 7.30, возвращение в 21.00. Выезд из отелей Бангкока в 9.00 — 10.00, возвращение в 19.00 — 19.30.
В стоимость не включен обед.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными.
В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). читать дальшеуменьшить
Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе.
Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать.
Желаем вам приятного отдыха!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого Бангкока 🪷 Экскурсия будет интересна тем людям, кто готов увидеть читать дальшеуменьшить
изнанку этого города, выпить коктейль и искупаться в бассейне дорогого отеля сразу после посещения старого цветочного и рыбного рынка 🍸🍹 Эта экскурсия - не про академическую историю буддизма - а про эмоции и энергию как она есть ⚡️ Потому что с Дмитрием можно совершить ритуал в буддистком храме, принести подношение из цветов и обязательно обрести потерянное 🤳☎️ Желаем Дмитрию новых интересных туристов и процветания 🙏
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С
Сергей
Мы с супругой заказали в конце октября индивидуальную экскурсию «из Паттайи в контрастный Бангкок», гидом у нас был Дмитрий. Хочется отметить очень качественную организацию экскурсии. И трансфер в Бангкок и обратно был хорошим и сама экскурсия проведена на очень высоком уровне. Мы остались довольны, увидели и испытали много интересного и познавательного. Спасибо гиду Дмитрию за качественную и профессиональную работу!
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М
Марина
Ходили на экскурсию с Галой. Очень живая экскурсия. Гала давно живет в Таиланде, замужем за тайцем, разговаривает по-тайски, много рассказывает того, что знают только местные. Посетили храмы 18го века. Рынок цветов поразил буйством красок. Прогулка по воде, контраст городских застроек - все интересно. Поели суп из акульего плавника, икру кальмара. Купили китайский чай. В общем, экскурсия удалась
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И
Иван
Всё очень понравилось. Неординарные маршруты. Дмитрию огромное спасибо 😊👍🤝🤝
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а
андрей
За 24 тыс бат рассчитываешь на исполнение программы. Так как написано а не захотелось гиду.".. А затем вас будет ждать путешествие на арендованной лодке по каналам Тхонбури, где перед вами читать дальшеуменьшить
раскроются все контрасты Бангкока с гигантскими варанами, плавучими лодками—магазинами, богатыми и бедными домами местных жителей. ." красиво ж звучит. Или вот:"… И в завершение вы встретите красивый закат на самой высокой точке Бангкока, в храме Золотой Горы, Ват Сакет…" и т. д жаль время и 4 часа пробки на обратной дороге
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