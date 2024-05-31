Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте «Серенити»
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3700 ฿ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе
От волн Сиамского залива до Острова обезьян: драйв, природа и яркие эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$530 за человека
- ААндрей31 мая 2024Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия.
