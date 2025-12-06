-
Из Паттайи - в парк растений Нонг Нуч
Погрузитесь в мир растений и ландшафтного дизайна в парке Нонг Нуч. Уникальные сады, орхидеи и обед с видом ждут вас
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$22
$31 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Тропический сад «Нонг Нуч»
Посетить крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии и самый красивый парк Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 декабря 2025Это восторг!! Безумно красивое метро 😍😍😍 столько разных локаций!! 😻😻
В этот парк нужно ездить каждое посещение Таиланда 😍😍
- ЕЕлизавета28 ноября 2025Экскурсия была отличная, парк очень красочный, яркий, воздух отменный. Яркое представление в цирке, шоу слонов интересное. Со слонами можно потом
- ССВЕТЛАНА27 ноября 2025Хорошая организация поездки! Отдельное спасибо гиду Дмитрию! Очень интересно и не усыпляюще(как часто бывает) рассказывает! Экскурсия легкая, не утомляющая, но познавательная! Рекомендую к посещению☘️
- ММосягина12 ноября 2025Очень приятная экскурсия, интересная, познавательная, увлекательная.
- NNatalia11 ноября 2025Спасибо Дмитрию экскурсоводу за экскурсию,обед был вкусный нам с сестрой понравилось,много фото зон, можно гулять хоть целый день, экскурсия не торопливая можно все разглядеть, Спасибо большое
- ИИрина1 ноября 2025Экскурсовод построилась под темп нашей возрастной аудитории.
Все в спокойном темпе и понятно.
- ООльга23 октября 2025Ненавязчивая экскурсия. Группа небольшая-это плюс). Сад красивый, рекомендую к посещению
- ЕЕлизавета19 октября 2025Ездили на прогулку по тропическому саду Нонг Нуч с Натальей, очень увлекательная экскурсия получилась. Группа состояла из 13 человек, организовано
- ТТатьяна18 октября 2025Отличная экскурсия. Сад просто прекрасен, очень советую к посещению. Гид Наталья интересно рассказывала о растениях, истории создания сада и том,
- ЕЕкатерина15 сентября 2025Замечательная экскурсия! Отлично повели время. Красота невероятная! Гид Александр-большой молодец! Спасибо большое 🙏
- ААртем24 августа 2025Забрали вовремя, транспорт новый, гид Наталья интересно рассказывала. Парк однозначно достоен посещения, все понравилось. Благодарю
- ВВиктория13 августа 2025Парк очень красивый и заслуживает обязательного посещения. Гид Наталья интересно повествовала. Все понравилось. Спасибо.
- ННаталья24 июля 2025Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
- ННаталья20 июля 2025Отличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотели.
- ККонстантин11 июля 2025Самые восторженные впечатления. Километры ботанических садов, скульптур и исторических сооружений. Гид Наталья провела нас через весь сад, интересно рассказывала. Рекомендую.
- ННаталья8 июня 2025Все прошло хорошо. Гид Наталья очень понравилась. Экскурсией довольны. Спасибо
- ТТатьяна25 мая 2025Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия
- ППолина7 мая 2025Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами, экзотическими растениями и захватывающими
- ИИрина5 мая 2025Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌
- ССветлана5 мая 2025Все понравилось, рекомендую 👍
