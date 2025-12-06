Мои заказы

Долина динозавров Нонг Нуч – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина динозавров Нонг Нуч» в Паттайе, цены от $22, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
На машине
5.5 часов
-
29%
23 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в парк растений Нонг Нуч
Погрузитесь в мир растений и ландшафтного дизайна в парке Нонг Нуч. Уникальные сады, орхидеи и обед с видом ждут вас
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$22$31 за человека
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Тропический сад «Нонг Нуч»
На машине
5.5 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Тропический сад «Нонг Нуч»
Посетить крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии и самый красивый парк Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 декабря 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Это восторг!! Безумно красивое метро 😍😍😍 столько разных локаций!! 😻😻
    В этот парк нужно ездить каждое посещение Таиланда 😍😍
    Это восторг!! Безумно красивое метро 😍😍😍 столько разных локаций!! 😻😻
В этот парк нужно ездить каждое посещение Таиланда 😍😍
  • Е
    Елизавета
    28 ноября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Экскурсия была отличная, парк очень красочный, яркий, воздух отменный. Яркое представление в цирке, шоу слонов интересное. Со слонами можно потом
    читать дальше

    в самом парке еще сделать фотографии. Организатор Леонид очень тактичный мужчина,помог дополнительно по некоторым вопросам в Тайланде. А вот с экскурсоводом нам не повезло. Зовут ее Наталия (Наталья). Очень хмурая, злая и нервная. Ей очень не понравилось, что мы из 9 гостиниц, обычно говорит 5-6. В начале экскурсии обвинила людей, что они потеряются, кто приехал по одному. По маршруту туристов не ждала, шла бегом вперед. Только когда уже возвращались обратно, она изменилась в настроении, что никто не потерялся. Оценки не стала занимать из-за уважения к Леониду.

  • С
    СВЕТЛАНА
    27 ноября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Хорошая организация поездки! Отдельное спасибо гиду Дмитрию! Очень интересно и не усыпляюще(как часто бывает) рассказывает! Экскурсия легкая, не утомляющая, но познавательная! Рекомендую к посещению☘️
    Хорошая организация поездки! Отдельное спасибо гиду Дмитрию! Очень интересно и не усыпляюще(как часто бывает) рассказывает! Экскурсия легкая, не утомляющая, но познавательная! Рекомендую к посещению☘️
  • М
    Мосягина
    12 ноября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Очень приятная экскурсия, интересная, познавательная, увлекательная.
  • N
    Natalia
    11 ноября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Спасибо Дмитрию экскурсоводу за экскурсию,обед был вкусный нам с сестрой понравилось,много фото зон, можно гулять хоть целый день, экскурсия не торопливая можно все разглядеть, Спасибо большое
    Спасибо Дмитрию экскурсоводу за экскурсию,обед был вкусный нам с сестрой понравилось,много фото зон, можно гулять хоть целый день, экскурсия не торопливая можно все разглядеть, Спасибо большое
  • И
    Ирина
    1 ноября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Экскурсовод построилась под темп нашей возрастной аудитории.
    Все в спокойном темпе и понятно.
  • О
    Ольга
    23 октября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Ненавязчивая экскурсия. Группа небольшая-это плюс). Сад красивый, рекомендую к посещению
  • Е
    Елизавета
    19 октября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Ездили на прогулку по тропическому саду Нонг Нуч с Натальей, очень увлекательная экскурсия получилась. Группа состояла из 13 человек, организовано
    читать дальше

    было всё на отлично. Так,как группа была небольшая сбор туристов прошёл быстро, дорога до ботанического сада была не долгой. Огромная территория парка с разнообразными тематическими садами, красивыми видами впечатляет. Завершилась наша прогулка увлекательными шоу слонов и красочным фольклорным и танцевальным шоу. Наталья нас сопровождала все время прогулки, рассказала много интересной информации. Спасибо за экскурсию. Рекомендую к посещению.

  • Т
    Татьяна
    18 октября 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Отличная экскурсия. Сад просто прекрасен, очень советую к посещению. Гид Наталья интересно рассказывала о растениях, истории создания сада и том,
    читать дальше

    что там представлено. Единственный нюанс, чуть не хватило времени на более детальное изучение сада, так как перемещение происходит группой и это замедляет осмотр. Хотелось ещё погулять, после обеда, в таком прекрасном месте, даже с увеличением стоимости экскурсии. Это будет стоить того. Там отдыхаешь душой. Спасибо огромное. Организация самой экскурсии на высоте. Отличные как менеджер, так и водитель, так и гид.

  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2025
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Замечательная экскурсия! Отлично повели время. Красота невероятная! Гид Александр-большой молодец! Спасибо большое 🙏
  • А
    Артем
    24 августа 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Забрали вовремя, транспорт новый, гид Наталья интересно рассказывала. Парк однозначно достоен посещения, все понравилось. Благодарю
  • В
    Виктория
    13 августа 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Парк очень красивый и заслуживает обязательного посещения. Гид Наталья интересно повествовала. Все понравилось. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
    Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Отличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотели.
    Отличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотели.
  • К
    Константин
    11 июля 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Самые восторженные впечатления. Километры ботанических садов, скульптур и исторических сооружений. Гид Наталья провела нас через весь сад, интересно рассказывала. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Все прошло хорошо. Гид Наталья очень понравилась. Экскурсией довольны. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия
    читать дальше

    продумана! Свободное время полностью занимают шоу. Сами шоу интересные, красочные! Парк огромный! Очень рады, что взяли экскурсию с гидом! Надежда все рассказала, показала, везде провела без очереди! Идите, не пожалеете! И еще, фотографии даже близко не передают всю красоту парка.

    Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия продумана! Свободное время полностью занимают шоу. Сами шоу интересные, красочные! Парк огромный! Очень рады, что взяли экскурсию с гидом! Надежда все рассказала, показала, везде провела без очереди! Идите, не пожалеете! И еще, фотографии даже близко не передают всю красоту парка.
  • П
    Полина
    7 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами, экзотическими растениями и захватывающими
    читать дальше

    шоу. Отдельное спасибо нашему гиду — благодаря его интересному рассказу и отличной организации прогулка стала по-настоящему увлекательной и комфортной. Огромная благодарность за внимание к деталям и тёплое отношение!

    Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами
  • И
    Ирина
    5 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌
    Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌
  • С
    Светлана
    5 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Все понравилось, рекомендую 👍

