Е Елизавета Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Мегаклассная эксурсия, очень обширная, интересная. Экскурсовод Екатерина прекрасно знает материал, все доступно объясняет. Нам все очень понравились.

Т Туяна Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи читать дальше завораживают.

Также хотелось бы отметить профессиональность Дарьи, не давала заскучать, в особенности было интересно послушать про становление буддизма и местную культуру.

Сама составляющая экскурсии была обширной и позволила окунуться в атмосферу целиком. 22.11 посетили экскурсию "Дискавери", хотим сказать большое спасибо Дарье, было очень интересно и познавательно, места в которых мы побывали просто

В Вероника Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи читать дальше конечно, огромное спасибо за зоопарк, сами мы там не успели бы столько посмотреть и с его знанием животных и их особенностей мы бы не увидели ни марширующих пингвинов, ни свистящего слона и многое многое другое. Очень интересная и познавательная экскурсия, не напряжная, подойдет всем. Огромное спасибо гиду Славе, он нас сопровождал, рассказывал очень интересно. И

Т Татьяна Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Гид достаточно подробно всё рассказывал.

Н Наталья Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Отлично подобран маршрут! Много локаций для познания и фото. Отличный гид, много узнали нового. Зоопарк топ!

Ю Юрий Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом! Все места интересные, времени везде достаточно. Тут тебе и знакомство с историей, культурой, и развлечения. Очень насыщенная программа, много впечатлений, однозначно рекомендую!

В Виталия Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи читать дальше интересная. Хочется написать подробно, но столько эмоций, что если начну писать будет длиннопост. По дороге домой гид так же дала много полезной информации по городу, рекомендации мест к посещению. Однозначно моя рекомендация! Мы были на экскурсии с гидом Анитой. Экскурсия прошла по таймингу, вся информация доступная и простая, но в тоже время

С Светлана Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Добрый день.

Все понравилось! Благодарю за экскурсию 🥰!

И Ирина Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи читать дальше массажа. Только подготовленные, молодые туристы могут это осилить.

А так все очень здорово, много информации от гида, у нас был гид Дэн, все время рассказывал что-нибудь, прям мне его даже жалко было 😅 Прекрасная экскурсия!!! Только не рекомендую подниматься к храму по лестнице, только по серпантину …. У меня ноги болели, сделала 2

Е Елена Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Большое спасибо за отличную экскурсию, которую даже не испортил тропический ливень. Экскурсоводу Дэну отдельная благодарность за помощь в преодолении стеклянного моста (у меня страх высоты). Узнали много интересного о Таиланде. Всего Вам наилучшего!

Е Екатерина Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи

Храм красного дракона, где очень красиво и гармонично раскрывается вся читать дальше культура и обычаи тайского народа!

Стеклянный мост с посещение храма Будды, где имеется и прекрасный вид и парк с древними аллеями деревьев.

Очень познавательно стоит посетить ферму ананасов и устриц!

Незабываемый храм Ада и Рая с древними статуями!!!

Посетить зоопарк где можно не только посмотреть на разных животных, но и накормить, сделать фотосъемку!!!

Особую благодарность хочу выразить гиду, а также общей организаторской группе, где все включено, трансфер и питание!!! Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию Лучшие места в Паттайе!!!Храм красного дракона, где очень красиво и гармонично раскрывается вся

А Ангелина Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Всё понравилось, будем рекомендовать отличная компания и экскурсовод Дора молодец🤗🥰

M Max Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Хорошая экскурсия с толковым гидом. Локации интересные и удобно расположены друг от друга на малом удалении, так что долго перемещаться на минивене не приходится. Мне понравилось. Рекомендую 👍

А Анна Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Отличная экскурсия, хорошо спланированный маршрут, интересные локации.

С Сергей Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Экскурсия в целом интересная, особенно запомнился китайский храм с драконами и храм ада. Посещение фермы ананасов можно было бы вообще убрать и поставить что-то более интересное и информативное.

Е Евгений Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи читать дальше рассказ лёгкий, динамичный, интересный. сложно отвлекаться. всем готов помочь, хотя и не сильно эмоционально вовлекается в туристов(большой плюс). экскурсия сама по себе очень насыщенная, при этом усталость ощущается исключительно по прибытию в номер. Спасибо большое! великолепная экскурсия, гид (Дмитрий), молодой, а пожтому крайне заряженный, готов поделится всем, что умещается в его голове в отношении Таиланда.

В Владислав Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Спасибо огромное за эту обзорную экскурсию! Храм красного дракона понравился больше всего) Гид отлично говорит по-русски. Было очень интересно🙌🏻

В Виктория Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида

А Алексей Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!