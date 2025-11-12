Пляж Танцующей девушки, известный как дальний Военный пляж, находится на территории военно-морской базы города Саттахип. Это одно из наиболее чистых, живописных и малолюдных мест рядом с Паттайей.
Наш водитель с комфортом довезёт вас до этого райского уголока, а после у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть и насладиться временем наедине с природой.
Наш водитель с комфортом довезёт вас до этого райского уголока, а после у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть и насладиться временем наедине с природой.
Описание трансфер
Пляж разделён крохотным утёсом и занимает в длину 1200 метров. Море почти всегда спокойное и очень чистое. Волн не бывает, а вход достаточно пологий, поэтому это место вполне подходит для отдыха с детьми. Ещё одна изюминка — хвойный лес, который создаёт тень в знойные дни.
Примерный тайминг
7:30–8:30 — сбор гостей по отелям Паттайи
9:30 — прибытие на пляж Танцующей девушки
16:00–16:30 — выезд с пляжа
17:30–18:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Обратите внимание: услуги гида не предусмотрены, с вами поедет англоязычный сопровождающий из нашей команды
- В стоимость включён трансфер до пляжа и обратно на микроавтобусе Toyota или аналогичном
- Дополнительно оплачиваются входные и транспортные сборы — 40 батов за чел.
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте. Остаток — в тайских батах перед отправлением в день поездки или заранее рублёвым переводом
- За отдельную плату на пляже доступен прокат зонтов, шезлонгов, циновок, различного инвентаря, а также катание на банане, таблетке. В местных кафе предлагают широкое разнообразие тайских блюд
- Рекомендуем выбирать для посещения пляжа будни, так как в выходные и праздничные дни на пляж в большом количестве приезжают отдыхать местные жители
в будние дни в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 840 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
12 ноя 2025
Вода - прекрасная! Людей на пляже было много. В целом, здесь потише чем на Сай Кео и не было наглых обезьян. Инфраструктура попроще, но в общем, все понравилось
О
Ольга
23 окт 2025
Береговая линия не очень чистая, но в целом это не мешает. Есть возможность спрятаться от солнца из-за деревьев вдоль пляжа. Но в выходные дни лучше выбрать другие места отдыха.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых на Военном пляже с трансфером туда и обратно
Белый песок и прозрачное море всего в получасе от Паттайи
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$9 за человека
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
21 ноя в 07:30
$57 за человека