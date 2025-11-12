Пляж Танцующей девушки, известный как дальний Военный пляж, находится на территории военно-морской базы города Саттахип. Это одно из наиболее чистых, живописных и малолюдных мест рядом с Паттайей. Наш водитель с комфортом довезёт вас до этого райского уголока, а после у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть и насладиться временем наедине с природой.

Описание трансфер

Пляж разделён крохотным утёсом и занимает в длину 1200 метров. Море почти всегда спокойное и очень чистое. Волн не бывает, а вход достаточно пологий, поэтому это место вполне подходит для отдыха с детьми. Ещё одна изюминка — хвойный лес, который создаёт тень в знойные дни.

Примерный тайминг

7:30–8:30 — сбор гостей по отелям Паттайи

9:30 — прибытие на пляж Танцующей девушки

16:00–16:30 — выезд с пляжа

17:30–18:00 — возвращение в отели

Организационные детали