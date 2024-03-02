Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Увидите, где снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», как изготавливают кофе на фабрике, попробуете традиционные блюда в сопровождении национального шоу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$340
|Детский билет (2-11 лет)
|$311
|Детский билет (до 1 года)
|$215
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Сиемреап: фабрика кофе, кхмерский ресторан и национальное шоу
В 06:30 заберём вас из отеля и поедем в Камбоджу, дорога займёт 5 часов. Наш гид поможет быстро оформить документы и перейти границу.
Ещё через 2 часа приедем в городок Сиемреап. Обедать будем в кхмерском ресторане, где на выбор подают традиционные или европейские блюда.
После размещения в гостинице будет свободное время до вечера. Можно самостоятельно прогуляться по городу или за доплату покататься на лодке по озеру Тонлесап: люди строят здесь дома прямо в воде.
Вечером съездим на фабрику, где понаблюдаем за процессом изготовления кофе. На ужин снова посетим кхмерский ресторан и посмотрим национальное шоу. После вернёмся в отель.
Храмы Ангкора и памятник жертвам геноцида
Позавтракав, устроим променад по достопримечательностям области Ангкор, которая была центром процветавшей с 9 по 15 века Кхмерской империи. Осмотрим исторические заповедники: построенный в 12 веке храмовый комплекс Ангкор-Ват, посвящённый богу Вишну, и руины бывшей столицы Ангкор-Тхом.
Посетим архитектурную жемчужину — храм Байон, башни которого украшают лики Будды. Пройдёмся по имевшим ритуальное значение террасам со слонами и Прокажённого короля. Увидим места съёмок боевика о Ларе Крофт в исполнении Анджелины Джоли — храм Та Прум. Ещё одна остановка будет у храма-горы Та Кео, строительство которого так и не закончили.
Пообедаем и познакомимся с трагической страницей в истории Камбоджи: побываем у памятника жертвам геноцида второй половины 1970-х. Затем поедем обратно в Таиланд и будем в Паттайе поздно вечером.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель в Паттайе, 06:30Завершение: ваш отель в Паттайе, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.