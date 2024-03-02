В 06:30 заберём вас из отеля и поедем в Камбоджу, дорога займёт 5 часов. Наш гид поможет быстро оформить документы и перейти границу.

Ещё через 2 часа приедем в городок Сиемреап. Обедать будем в кхмерском ресторане, где на выбор подают традиционные или европейские блюда.

После размещения в гостинице будет свободное время до вечера. Можно самостоятельно прогуляться по городу или за доплату покататься на лодке по озеру Тонлесап: люди строят здесь дома прямо в воде.

Вечером съездим на фабрику, где понаблюдаем за процессом изготовления кофе. На ужин снова посетим кхмерский ресторан и посмотрим национальное шоу. После вернёмся в отель.