В июле – туры в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Паттайе, цены от $118. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
21 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$118 за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
На машине
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
2 апр в 08:00
3 апр в 08:00
$310 за человека
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
2 апр в 08:00
3 апр в 08:00
$250 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    2 августа 2024
    Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
    Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
    читать дальше

    достаточно🤗 И эта экскурсия было одной из лучших! Отличная наполненность, мы ни разу не успели заскучать😉 Так много всего было! Что меня бесконечно радовало-малочисленность группы) не люблю толпы) Тут все сложилось👍 и группа было отличной, транспорт удобным, экскурсия яркой😉 Не смотря на то что мы в силу своих личный убеждений и предпочтений не смогли воспользоваться некоторыми активностями, нам все очень понравилось 🥰 единственным разочарованием стал отель и еда в нем. Номера были очень уставшие, душ был контрастным даже когда этого не хотелось🤭 шторки в душе не было😢 розетка работала только одна, чайник тоже не работал🙈 может нам просто не повезло с номером🤷‍♀ На в питании совсем не было выбора и мяса как такового😕 Но мы были в местах гораздо печальнее🤣🤣🤣 В общем отель очень красивый, атмосферный) Если подытожить, то все было чудесно🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
  2. Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
  3. Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Сколько стоит тур в Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 118 до 310. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте тур в Паттайе на 2025 год по теме «В июле», 1 ⭐ отзыв, цены от $118. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май