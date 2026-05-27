На острове Ко Пет проживает более двух тысяч обезьян — макак-крабоедов. Это единственные обитатели острова, никаких построек или инфраструктуры здесь нет.
На комфортабельной яхте мы отправимся к ним в гости: покормим, понаблюдаем за их ловкостью и отдохнём среди джунглей.
Описание экскурсии
Вы отправитесь на остров Ко Пет, где живут более 2 000 макак-крабоедов — единственные обитатели острова. Здесь нет пляжей с пальмами, отелей или кафе: большая часть территории покрыта густыми джунглями, а берег каменистый. Осмотр займёт примерно час. За это время вы:
- узнаете, когда здесь появились обезьяны
- понаблюдаете за их поведением
- покормите бананами, орехами, арбузами и другими лакомствами
А на обратном пути сможете поснорклить, искупаться и перекусить на борту.
Организационные детали
- Путь от Паттайи до острова занимает 30–40 мин в одну сторону
- У капитана есть все необходимые лицензии на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- На борту есть каюты для отдыха, кухня, душ, туалет, платформа для купания, открытая верхняя палуба, холодильник, кондиционер
- В стоимость входит: входной билет в яхт-клуб, прохладительные напитки, фруктовый стол, страховка, маски и трубки для снорклинга
- Отдельно оплачиваются входные билеты в яхт-клуб — 80 батов ($2,5) за чел. А также по желанию: алкогольные напитки на борту, катание на банане или гидроцикле — стоимость по запросу
- С вами будет капитан из нашей команды
- Вместимость яхты — 20 человек, каждый дополнительный участник свыше 8 — $30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе Паттайи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Моя компания занимается размещением в люкс-апартаментах на первой линии моря в Паттайе, а также экскурсиями в Паттайе. Ждём вас в гости!
