Парк Siam Amazing Park (с трансфером)

Парк Siam Amazing Park
Siam Amazing Park предлагает посетителям великое множество развлечений, подходящих как для семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения.

Здесь можно покататься на водных горках, искупаться в бассейнах, побывать в зоне экстрима и даже посетить парк птиц с большим разнообразием видов пернатых.
Парк Siam Amazing Park (с трансфером)
Парк Siam Amazing Park (с трансфером)
Парк Siam Amazing Park (с трансфером)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание билета

Amazing Park (Сиам Амейзинг Парк) – это крупный развлекательный комплекс, расположенный в Бангкоке, Таиланд. Этот парк предлагает широкий спектр развлечений, аттракционов и активностей для посетителей всех возрастов. Он состоит из нескольких различных развлекательных зон:
  • Park City — основная часть парка, предлагающая аттракционы, водные горки, бассейны, карусели и множество других развлечений;
  • Water Park — эта зона специализируется на водных аттракционах, таких как горки, бассейны с волнами и многие другие;
  • Lagoon — место для отдыха и релаксации с прокатом лодок и многими другими активностями на воде;
  • X-Zone — зона для любителей экстрима с аттракционами с высоким уровнем адреналина;
  • Family World — ориентированная на семейный отдых зона с аттракционами для детей и всей семьи;
  • Fantasy World — эта зона предлагает тематические аттракционы, включая культурные и исторические элементы;
  • Small World — мини-аттракционы для маленьких посетителей;
  • Bird Park — парк птиц с большим разнообразием видов пернатых;
  • Park Avenue — зона для шопинга, ресторанов и других развлечений.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда-обратно
  • Входные билеты
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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