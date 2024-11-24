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Siam Amazing Park предлагает посетителям великое множество развлечений, подходящих как для семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения.



Здесь можно покататься на водных горках, искупаться в бассейнах, побывать в зоне экстрима и даже посетить парк птиц с большим разнообразием видов пернатых.