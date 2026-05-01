В аквапарк Columbia Pictures Aquaverse - из Паттайи (билеты включены)

Горки, волны и кино для всей семьи
Погрузитесь в яркий мир Columbia Pictures Aquaverse! В программе — весёлые аттракционы по мотивам «Монстров на каникулах», «Джуманджи», «Охотников за привидениями» и других фильмов. А ещё — водные горки, кинотеатр с волновым бассейном, захватывающие шоу и искренняя радость!
Описание трансфер

  • 9:00 — встреча у вашего отеля в Паттайе. В пути проведём от 30 мин в зависимости от расположения вашего отеля.
  • Прибытие в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse и свободное время.
  • 17:30 — отправление в Паттайю.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты.
  • Возьмите с собой: купальные принадлежности, деньги на обед и сувениры, фото документов.
  • С вами будет один из водителей нашей команды.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный$60
Детский$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

