Посетите один из крупнейших зоопарков Таиланда — сафари-парк Safari World, расположенный в Бангкоке. Сочетание дикой природы и аттракционов не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.
Здесь вы понаблюдаете за животными в их естественной среди обитания, посмотрите шоу с обитателями морских глубин и оценить коллекцию экзотических видов.
Здесь вы понаблюдаете за животными в их естественной среди обитания, посмотрите шоу с обитателями морских глубин и оценить коллекцию экзотических видов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание билетаСафари-парк Safari World — это популярный туристический аттракцион в Бангкоке, один из крупнейших зоопарков в Таиланде. Он предлагает посетителям уникальное сочетание двух основных развлечений: дикой природы и аттракционов. Сафари-парк. В этой части парка посетители могут путешествовать в автобусах с открытым верхом или на собственных автомобилях через имитацию естественной среды обитания для различных видов животных, включая жирафов, зебр, слонов, тигров, львов и других. Можно понаблюдать за животными в их естественной среде. Марина-парк. Эта часть зоопарка представляет собой шоу с дрессированными дельфинами, морскими львами и другими морскими животными. Посетители могут посмотреть захватывающие выступления и демонстрации умений животных. Открытый зоопарк. Здесь вы найдете разнообразную коллекцию животных, включая птиц, обезьян, крокодилов, пингвинов и других экзотических видов. Некоторых животных можно покормить. Шоу и аттракционы. Здесь также представлены различные шоу и аттракционы, включая шоу с тиграми и другими хищными животными, представления с попугаями и многое другое.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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