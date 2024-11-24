Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Посетите один из крупнейших зоопарков Таиланда — сафари-парк Safari World, расположенный в Бангкоке. Сочетание дикой природы и аттракционов не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.



Здесь вы понаблюдаете за животными в их естественной среди обитания, посмотрите шоу с обитателями морских глубин и оценить коллекцию экзотических видов.

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Описание билета Сафари-парк Safari World — это популярный туристический аттракцион в Бангкоке, один из крупнейших зоопарков в Таиланде. Он предлагает посетителям уникальное сочетание двух основных развлечений: дикой природы и аттракционов. Сафари-парк. В этой части парка посетители могут путешествовать в автобусах с открытым верхом или на собственных автомобилях через имитацию естественной среды обитания для различных видов животных, включая жирафов, зебр, слонов, тигров, львов и других. Можно понаблюдать за животными в их естественной среде. Марина-парк. Эта часть зоопарка представляет собой шоу с дрессированными дельфинами, морскими львами и другими морскими животными. Посетители могут посмотреть захватывающие выступления и демонстрации умений животных. Открытый зоопарк. Здесь вы найдете разнообразную коллекцию животных, включая птиц, обезьян, крокодилов, пингвинов и других экзотических видов. Некоторых животных можно покормить. Шоу и аттракционы. Здесь также представлены различные шоу и аттракционы, включая шоу с тиграми и другими хищными животными, представления с попугаями и многое другое.

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