Бангкок — гигантский город с огромным количеством интересных мест. Мы выбрали для вас самые-самые из них! Первую половину дня мы посвятим великолепным старинным храмам и дворцам. А после обеда отправимся исследовать современный Бангкок. Вы оцените гигантские инновационные мосты и воздушное метро, подниметесь на смотровую площадку небоскрёба и полюбуетесь панорамами города.

Описание

Что вас ожидает

06:30 Сбор по отелям и выезд в Бангкок

09:40 Храмовый комплекс «Золотая гора». Вы полюбуетесь шикарным видом на центр Бангкока, посетите буддийскую пещеру и храм, где хранится частица праха Будды.

10:30 Железный дворец. Удивительный по красоте дворец, напоминающий известный индийский храм Лоха Прасат.

11:30 Храм Ват Арун. Это самая высокая пагода в Таиланде и визитная карточка Бангкока

12:30 Обед в европейском стиле

14:00 Золотой Будда. Вы оцените крупнейшую в мире статую Будды, выполненную из чистого золота.

14:30 Футуристический мост. Место, откуда получаются роскошные фото с видом на современный город.

15:00 Воздушное метро. Мы покажем вам необычное надземное метро Бангкока и расскажем, как оно строилось.

15:30 Небоскрёб Маханакхон. С его вершины вам откроются невероятные виды на весь Бангкок.

17:00 Храм Дэвида Бэкхема. Мы посетим необычный современный храм, стены которого украшены изображением известных личностей.

18:00 Двойной мост Бхумибол. Вы подниметесь на его смотровую площадку и полюбуетесь панорамами закатного города.

21:00 Возвращение в Паттайю

Организационные детали