Познакомиться с историческими и современными достопримечательностями тайской столицы за 1 день
Мы выбрали для вас самые-самые из них! Первую половину дня мы посвятим великолепным старинным храмам и дворцам. А после обеда отправимся исследовать современный Бангкок.
Вы оцените гигантские инновационные мосты и воздушное метро, подниметесь на смотровую площадку небоскрёба и полюбуетесь панорамами города.
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даты
Описание
Что вас ожидает
06:30 Сбор по отелям и выезд в Бангкок
09:40 Храмовый комплекс «Золотая гора». Вы полюбуетесь шикарным видом на центр Бангкока, посетите буддийскую пещеру и храм, где хранится частица праха Будды.
10:30 Железный дворец. Удивительный по красоте дворец, напоминающий известный индийский храм Лоха Прасат.
11:30 Храм Ват Арун. Это самая высокая пагода в Таиланде и визитная карточка Бангкока
12:30 Обед в европейском стиле
14:00 Золотой Будда. Вы оцените крупнейшую в мире статую Будды, выполненную из чистого золота.
14:30 Футуристический мост. Место, откуда получаются роскошные фото с видом на современный город.
15:00 Воздушное метро. Мы покажем вам необычное надземное метро Бангкока и расскажем, как оно строилось.
15:30 Небоскрёб Маханакхон. С его вершины вам откроются невероятные виды на весь Бангкок.
17:00 Храм Дэвида Бэкхема. Мы посетим необычный современный храм, стены которого украшены изображением известных личностей.
18:00 Двойной мост Бхумибол. Вы подниметесь на его смотровую площадку и полюбуетесь панорамами закатного города.
21:00 Возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
во вторник и четверг в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и четверг в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.