Экскурсии к Золотому Будде

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотой Будда» в Паттайе, цены от $125. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Топ-места Бангкока: из Паттайи в мини-группе
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Топ-места Бангкока: мини-группа
Откройте для себя уникальные храмы и современные чудеса Бангкока в мини-группе. Увлекательное путешествие из Паттайи с комфортом и обедом
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и четверг в 07:00
14 авг в 07:00
19 авг в 07:00
$125 за человека
Премиальная экскурсия по Паттайе
На машине
6 часов
Индивидуальная
Премиальная экскурсия по Паттайе
Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от $300 за человека
Узнай Таиланд за 1 день
На машине
10 часов
Индивидуальная
Узнай Таиланд за 1 день
Путешествие по Паттайе, где вы увидите Золотого Будду, храмы и устричную ферму. Погрузитесь в культуру и традиции Таиланда за один день
Начало: У вашего отеля
13 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от $250 за человека

  • П
    Павел
    13 февраля 2024
    Топ-места Бангкока: из Паттайи в мини-группе
    Экскурсия погружает в огромный город с такой легкостью, что время пролетает мгновенно! Рассказы гида, помогают понять культуру, историю и быт! Спасибо, ребята!
