2 дня
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5 800฿ за человека
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Два дня на реке Квай
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Последние отзывы на туры
- AAndrey12 октября 2023Путешествие на реку Квай (2 дня)В целом экскурсия очень понравилась, хороший гид. Но программа была не полной относительно описания на сайте.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Экскурсии на реку Квай»
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