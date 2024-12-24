2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
24 дек в 08:00
26 дек в 08:00
$163 за человека
3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
27 дек в 06:30
3 янв в 08:00
$600 за человека
2 дня
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
23 дек в 04:30
25 дек в 04:30
$109 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «8 марта»
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