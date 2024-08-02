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достаточно🤗 И эта экскурсия было одной из лучших! Отличная наполненность, мы ни разу не успели заскучать😉 Так много всего было! Что меня бесконечно радовало-малочисленность группы) не люблю толпы) Тут все сложилось👍 и группа было отличной, транспорт удобным, экскурсия яркой😉 Не смотря на то что мы в силу своих личный убеждений и предпочтений не смогли воспользоваться некоторыми активностями, нам все очень понравилось 🥰 единственным разочарованием стал отель и еда в нем. Номера были очень уставшие, душ был контрастным даже когда этого не хотелось🤭 шторки в душе не было😢 розетка работала только одна, чайник тоже не работал🙈 может нам просто не повезло с номером🤷‍♀ На в питании совсем не было выбора и мяса как такового😕 Но мы были в местах гораздо печальнее🤣🤣🤣 В общем отель очень красивый, атмосферный) Если подытожить, то все было чудесно🤗