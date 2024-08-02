В феврале – туры в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «В феврале» в Паттайе, цены от $109. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
8 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$132 за человека
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Прогулки на каяках
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
10 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$163 за человека
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
На машине
2 дня
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
9 дек в 04:30
11 дек в 04:30
$109 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    2 августа 2024
    Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
    Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
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    достаточно🤗 И эта экскурсия было одной из лучших! Отличная наполненность, мы ни разу не успели заскучать😉 Так много всего было! Что меня бесконечно радовало-малочисленность группы) не люблю толпы) Тут все сложилось👍 и группа было отличной, транспорт удобным, экскурсия яркой😉 Не смотря на то что мы в силу своих личный убеждений и предпочтений не смогли воспользоваться некоторыми активностями, нам все очень понравилось 🥰 единственным разочарованием стал отель и еда в нем. Номера были очень уставшие, душ был контрастным даже когда этого не хотелось🤭 шторки в душе не было😢 розетка работала только одна, чайник тоже не работал🙈 может нам просто не повезло с номером🤷‍♀ На в питании совсем не было выбора и мяса как такового😕 Но мы были в местах гораздо печальнее🤣🤣🤣 В общем отель очень красивый, атмосферный) Если подытожить, то все было чудесно🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «В феврале»

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  2. Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
  3. Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Сколько стоит тур в Паттайе в декабре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 109 до 163. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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