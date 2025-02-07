3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
7 фев в 08:00
15 фев в 08:00
$600 за человека
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
$250 за человека
2 дня
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
3 фев в 04:30
5 фев в 04:30
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На 9 мая»
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