2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
4 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$163 за человека
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
21 сен в 04:30
28 сен в 04:30
$310 за человека
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
21 сен в 06:30
28 сен в 06:30
$380 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На 2 дня»
Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Паттайе в сентябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 163 до 380.
Забронируйте тур в Паттайе на 2024 год на 2 дня, цены от $163. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь