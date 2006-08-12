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Морская рыбалка на Самуи

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Самуи
Морская рыбалка на Самуи
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $55 за человека

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Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи

Что вы увидите

  • курс на острова Ко Тан и Ко Мадсу
На борту лодки вы найдете все снасти для удачной рыбалки: спиннинги, удочки, свежую наживку и воблеры. Мы возьмем курс на острова Ко Тан и Ко Мадсу: по пути помощник капитана забросит в море 🌊 снасти для троллинга, и вы сможете выудить клюнувшую рыбу! А в тихой бухте необитаемого острова вы спокойно порыбачите со спиннингом или донкой. Конечно, рыбалка 🐟 — это всегда дело везения. Но если в этот день нам улыбнется удача, вашей добычей может стать барракуда, кобия, скумбрия, групер, морская щука, сериоллела и другие завсегдатаи Сиамского залива.
Если вы захотите отдохнуть от ловли рыбы и насладиться подводными красотами — мы с радостью предложим необходимое оборудование для снорклинга! Вооружившись маской и трубкой, вы погрузитесь в кристальную морскую воду, исследуете коралловые рифы и понаблюдаете за стайками разноцветных экзотических рыбок. Можно захватить с собой кусочек банана, чтобы покормить морских обитателей прямо из рук.
После купания и удачной рыбалки мы сделаем перерыв на вкусный обед из традиционных тайских блюд.
Что входит
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно
  • снасти для рыбалки
  • наживки и приманка
  • обед
  • напитки
  • оборудование для снорклинга
  • страховка.
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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