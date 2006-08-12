На борту лодки вы найдете все снасти для удачной рыбалки: спиннинги, удочки, свежую наживку и воблеры. Мы возьмем курс на острова Ко Тан и Ко Мадсу: по пути помощник капитана забросит в море 🌊 снасти для троллинга, и вы сможете выудить клюнувшую рыбу! А в тихой бухте необитаемого острова вы спокойно порыбачите со спиннингом или донкой. Конечно, рыбалка 🐟 — это всегда дело везения. Но если в этот день нам улыбнется удача, вашей добычей может стать барракуда, кобия, скумбрия, групер, морская щука, сериоллела и другие завсегдатаи Сиамского залива.

Если вы захотите отдохнуть от ловли рыбы и насладиться подводными красотами — мы с радостью предложим необходимое оборудование для снорклинга! Вооружившись маской и трубкой, вы погрузитесь в кристальную морскую воду, исследуете коралловые рифы и понаблюдаете за стайками разноцветных экзотических рыбок. Можно захватить с собой кусочек банана, чтобы покормить морских обитателей прямо из рук.

После купания и удачной рыбалки мы сделаем перерыв на вкусный обед из традиционных тайских блюд.