Позвольте себе день без суеты - только море, солнце и незабываемые пейзажи
Приглашаем вас в морское путешествие к живописному уголку турецкого побережья. Здесь сохранилась первозданная красота: прозрачные бухты, уединённые пляжи, скалистые берега. Вы насладитесь мягким белым песком и лазурной водой, а пообедаете на палубе нашего судна.
04:00–5:30 — сбор и трансфер из Аланьи (точное время зависит от вашей локации, дорога ~230 км)
9:30 — прибытие в порт Адрасана, посадка на корабль Важно: запомните номер своего автобуса или сфотографируйте его, чтобы после морской прогулки без проблем найти свой трансфер.
9:45 — отплытие, курс на остров Сулуада (в пути около 45 мин)
10:45 — остановка 1: пляж Ашк («Aşk Beach») Первое купание в бирюзовых водах у самого живописного пляжа острова. Час отдыха и плавания в кристальном море.
12:00 — остановка 2: Западный пляж («West Beach» / «Kleopatra Beach») Время, чтобы искупаться и позагорать.
13:00 — обед на гулете
Вкусный обед с видом на море (рыба или курица, салат, паста, фасоль). Напитки оплачиваются отдельно.
13:30 — остановка 3: Плачущая пещера («Weeping Cave») Обзорная остановка у пещер в задней части острова. Это убежище для исчезающих средиземноморских тюленей — если повезёт, вы увидите их в естественной среде. Купание запрещено из-за сильных течений.
14:00 — остановка 4: источник пресной воды («Freshwater Spring») Набираем воду из природного источника и купаемся. Вас ждет приятный сюрприз: фруктовая тарелка и чай (включено в стоимость).
15:00 — остановка 5: бухта Фенер («Fener Bay») Финал — живописная бухта у побережья Адрасана со старым маяком. Здесь высок шанс встретить морских черепах Каретта-Каретта.
16:30 — возвращение в порт Адрасана
20:00–20:30 — трансфер в Аланью (в зависимости от дорожной ситуации)
Организационные детали
Как проходит программа
Расстояние от центра Аланьи до порта Адрасан 230 км
Это морская прогулка, она не предусматривает сопровождение исторического гида
Очерёдность посещения локаций может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств, решение принимает капитан, ориентируясь на месте
На корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки. Исключение — небольшая бутылка воды
Что входит в стоимость:
Обед (рыба/курица, рис, салат)
Чай и фрукты на остановке «Freshwater Spring»
Страховой полис на время поездки
Трансфер от/до места проживания
Сопровождение русскоговорящего куратора из нашей команды (не гида)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
От 8 лет и старше
€44
От 4 до 7 лет
€38
До 3 лет (с посадочным местом)
€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос организатору.
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12442 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
4
Лия
К организаторам претензий нет. Водитель замечательный. Скорее неоправданные ожидания, очень длительная дорога к небольшому острову, к которому причаливают десятки кораблей и получается столпотворение. Может быть делить потоки, когда возвращались - на первом острове никого не было. Третий остров очень грязный и не заслуживает внимания. Кто-то пошутил про "Мальдивы, которые мы заслужили".
