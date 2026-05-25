Бирюзовый рай: на остров Салуада - из Аланьи

Позвольте себе день без суеты - только море, солнце и незабываемые пейзажи
Приглашаем вас в морское путешествие к живописному уголку турецкого побережья. Здесь сохранилась первозданная красота: прозрачные бухты, уединённые пляжи, скалистые берега. Вы насладитесь мягким белым песком и лазурной водой, а пообедаете на палубе нашего судна.
4
1 отзыв
Описание экскурсии

Примерный тайминг

04:00–5:30 — сбор и трансфер из Аланьи (точное время зависит от вашей локации, дорога ~230 км)

9:30 — прибытие в порт Адрасана, посадка на корабль
Важно: запомните номер своего автобуса или сфотографируйте его, чтобы после морской прогулки без проблем найти свой трансфер.

9:45 — отплытие, курс на остров Сулуада (в пути около 45 мин)

10:45 — остановка 1: пляж Ашк («Aşk Beach»)
Первое купание в бирюзовых водах у самого живописного пляжа острова. Час отдыха и плавания в кристальном море.

12:00 — остановка 2: Западный пляж («West Beach» / «Kleopatra Beach»)
Время, чтобы искупаться и позагорать.

13:00 — обед на гулете

Вкусный обед с видом на море (рыба или курица, салат, паста, фасоль). Напитки оплачиваются отдельно.

13:30 — остановка 3: Плачущая пещера («Weeping Cave»)
Обзорная остановка у пещер в задней части острова. Это убежище для исчезающих средиземноморских тюленей — если повезёт, вы увидите их в естественной среде. Купание запрещено из-за сильных течений.

14:00 — остановка 4: источник пресной воды («Freshwater Spring»)
Набираем воду из природного источника и купаемся. Вас ждет приятный сюрприз: фруктовая тарелка и чай (включено в стоимость).

15:00 — остановка 5: бухта Фенер («Fener Bay»)
Финал — живописная бухта у побережья Адрасана со старым маяком. Здесь высок шанс встретить морских черепах Каретта-Каретта.

16:30 — возвращение в порт Адрасана

20:00–20:30 — трансфер в Аланью (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали

Как проходит программа

  • Расстояние от центра Аланьи до порта Адрасан 230 км
  • Это морская прогулка, она не предусматривает сопровождение исторического гида
  • Очерёдность посещения локаций может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств, решение принимает капитан, ориентируясь на месте
  • На корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки. Исключение — небольшая бутылка воды

Что входит в стоимость:

  • Обед (рыба/курица, рис, салат)
  • Чай и фрукты на остановке «Freshwater Spring»
  • Страховой полис на время поездки
  • Трансфер от/до места проживания
  • Сопровождение русскоговорящего куратора из нашей команды (не гида)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€44
От 4 до 7 лет€38
До 3 лет (с посадочным местом)€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12442 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Лия
К организаторам претензий нет. Водитель замечательный. Скорее неоправданные ожидания, очень длительная дорога к небольшому острову, к которому причаливают десятки кораблей и получается столпотворение. Может быть делить потоки, когда возвращались - на первом острове никого не было.
Третий остров очень грязный и не заслуживает внимания.
Кто-то пошутил про "Мальдивы, которые мы заслужили".
