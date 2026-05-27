Драйв на горных тропах: сафари на квадроциклах из Аланьи

Свобода движения и яркие эмоции среди Таврских вершин
Исследуйте скрытые уголки Аланьи на квадросафари. Вы преодолеете внедорожные трассы и полюбуетесь панорамами Таврских гор. Под руководством инструкторов поездка пройдёт безопасно и динамично.

На остановках вы сможете сделать фотографии, а также узнаете о природе региона и жизни в горных районах Турции.
Драйв на горных тропах: сафари на квадроциклах из Аланьи

Описание экскурсии

  • Инструктаж. Мы расскажем о правилах безопасности и о том, как управлять квадроциклом.
  • Горные и лесные тропы Аланьи. Вы прокатитесь по горным тропам под руководством опытных инструкторов. Поездка по бездорожью, пыльным дорогам и каменистым участкам подарит яркие эмоции и заряд адреналина.
  • Панорамы гор Таурус. Сделаем остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться на фоне гор.

Организационные детали

  • До места сафари и обратно довезём вас на комфортабельном минивэне.
  • В стоимость входят трансфер, аренда квадроцикла и шлема, услуги инструктора, страховка. Перекус и напитки можно взять с собой.
  • Важно знать: дети от 5 до 14 лет катаются на пассажирском сиденье вместе со взрослым. Участникам необходимо быть в относительно хорошей физической форме. Беременным участие не рекомендуется.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (от 14 лет)€30
Для 2 человек на 1 квадроцикле€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

