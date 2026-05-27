Исследуйте скрытые уголки Аланьи на квадросафари. Вы преодолеете внедорожные трассы и полюбуетесь панорамами Таврских гор. Под руководством инструкторов поездка пройдёт безопасно и динамично.
На остановках вы сможете сделать фотографии, а также узнаете о природе региона и жизни в горных районах Турции.
Описание экскурсии
- Инструктаж. Мы расскажем о правилах безопасности и о том, как управлять квадроциклом.
- Горные и лесные тропы Аланьи. Вы прокатитесь по горным тропам под руководством опытных инструкторов. Поездка по бездорожью, пыльным дорогам и каменистым участкам подарит яркие эмоции и заряд адреналина.
- Панорамы гор Таурус. Сделаем остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться на фоне гор.
Организационные детали
- До места сафари и обратно довезём вас на комфортабельном минивэне.
- В стоимость входят трансфер, аренда квадроцикла и шлема, услуги инструктора, страховка. Перекус и напитки можно взять с собой.
- Важно знать: дети от 5 до 14 лет катаются на пассажирском сиденье вместе со взрослым. Участникам необходимо быть в относительно хорошей физической форме. Беременным участие не рекомендуется.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (от 14 лет)
|€30
|Для 2 человек на 1 квадроцикле
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Входит в следующие категории Аланьи
