Окунитесь в день, наполненный драйвом и новыми ощущениями! Вас ждет захватывающий сплав по горной реке, катание на багги по живописным бездорожьям и стремительный полет на зиплайне. Это путешествие зарядит энергией и подарит настоящую свободу. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений и ярких эмоций!
Описание трансферНевероятный день, наполненный драйвом! Приглашаем вас провести день, насыщенный яркими впечатлениями и настоящими приключениями. Всё начнётся с увлекательного рафтинга — вы будете сплавляться по бурной реке, любуясь живописными пейзажами и ощущая бодрящие брызги воды. Затем мы пересаживаемся на багги с открытым верхом и отправляемся по горным тропам, пыльным дорогам и через леса — маршрут пройдет через аутентичные деревни и красивые природные уголки, а в пути вас ждут весёлые водные бои между машинами. Финалом этого насыщенного дня станет захватывающий спуск по зиплайну — вы пересечёте реку по натянутому тросу и испытаете настоящий полёт, наполненный адреналином и восторгом. Важная информация:
- Одевайтесь в удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать.
- Возьмите защиту от солнца: крем, головной убор, очки.
Среда, пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Профессиональный инструктор
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
