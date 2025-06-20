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Экстремальные экскурсии Аланьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Экстрим» в Аланье, цены от $37. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Аланьи
На автобусе
Багги
10 часов
Водная прогулка
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 8:00.
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$37 за человека
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Аланьи
На автобусе
Багги
10 часов
Групповая
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 8:00
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$39 за человека
Горный экстрим 4 в 1: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Аланьи
На автобусе
Джиппинг
Багги
10 часов
Групповая
Горный экстрим 4 в 1: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 8:00
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$58 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Экстрим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Аланьи
  2. Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Аланьи
  3. Горный экстрим 4 в 1: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Аланьи
Какие места ещё посмотреть в Аланье
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2025
Сейчас в Аланье в категории "Экстрим" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 58.
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