Водная прогулка
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 8:00.
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$37 за человека
Групповая
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 8:00
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$39 за человека
Групповая
Расписание: Среда, пятница в 8:00
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
$58 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Экстрим»
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