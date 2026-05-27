Погрузитесь в атмосферу древней Памфилии, гуляя по руинам Сиде у самого моря. Вообразите представления на сцене амфитеатра Аспендос Римской эпохи. Насладитесь свежестью водопада Манавгат и ярким цветом одноимённой реки. Живописные виды и интересные легенды сделают поездку приятной и запоминающейся.
Описание экскурсии
07:45-10:00 — сбор участников и переезд в Сиде
- Сиде — античный город на берегу Средиземного моря с руинами театра, агоры и храмом Аполлона. Пробудем здесь 1,5 часа: погуляем по древним улочкам, осмотрим исторические сооружения и поговорим о греческих богах и римских императорах
- Амфитеатр Аспендос. После обеда исследуем хорошо сохранившийся среди холмов Памфилии римский театр 2 века с уникальной акустикой. Будет 45 минут, чтобы полюбоваться мраморной резьбой и изящными порталами, воображая, будто на сцене под открытым небом всё ещё дают представления под овации двадцати тысяч зрителей
- Манавгат. 45 минут проведём у живописного водопада, который давно стал одним из символов региона. Река Манавгат поражает изумрудно-бирюзовым цветом, а сам водопад — шириной и силой потока
Организационные детали
- Поедем на автобусе или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
В стоимость включено
- трансфер от и до отелей в районах Каргыджак, Махмутлар, Кестел, Тосмур, Оба, Аланья, Конаклы, Паяллар, Тюрклер, Авсаллар, Инджекум, Окурджалар, Ченгер, Кызылот и Кызылаач
- посещение Сиде (Храм Аполлона и Афины, агора, городские ворота, колонная улица и т. д), билет в Аспендос
- обед (курица, рис или макароны, салат)
- страховка
Дополнительные расходы (по желанию)
- напитки
- билет в театр и музей Сиде — €7
Важно знать
- театр Сиде закрыт на реставрацию, остальные объекты Сиде открыты
- программа может меняться из-за погоды или других факторов, решение принимает гид
- предусмотрены шопинг-заезды: можно познакомиться с традиционными ремёслами региона и купить понравившиеся изделия
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€59
|От 4 до 7 лет
|€32
|Дети до 3 лет (с посадочным местом)
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
