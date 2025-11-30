Провести романтический вечер на природе, встретить восход солнца в долине, познакомиться со старинными легендами — звучит интересно, не правда ли? Всё это — и даже больше — ждёт вас в кемпинге на лесной ферме в горах. Вы повеселитесь у бассейна, посидите с чаем у костра, попробуете деревенский завтрак. И точно вернётесь отдохнувшими и обновлёнными!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

День первый

16:00–17:00 — трансфер из отелей на лесную ферму в горах

17:00–17:30 — размещение в палатках, краткий инструктаж и свободное время

17:30–18:30 — вечеринка у бассейна (музыка, развлечения, купание)

18:30–19:30 — романтический ужин на закате

19:30–21:00 — посиделки у костра с зефиром и чаем

21:00 — общение и наблюдение за звёздами

День второй

7:00 — 7:30 — подъём и лёгкая разминка

7:30 — 8:30 — прогулка по лесу к водопаду (по желанию)

8:30 — 9:00 — купание в холодном горном ручье

9:00 — 9:45 — деревенский завтрак (свежие сыры, варенье, яйца, деревенский хлеб, овощи и т. д.)

9:45 — 10:00 — сбор вещей и трансфер обратно в отели

Организационные детали