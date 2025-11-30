Провести романтический вечер на природе, встретить восход солнца в долине, познакомиться со старинными легендами — звучит интересно, не правда ли? Всё это — и даже больше — ждёт вас в кемпинге на лесной ферме в горах. Вы повеселитесь у бассейна, посидите с чаем у костра, попробуете деревенский завтрак. И точно вернётесь отдохнувшими и обновлёнными!
Описание экскурсии
День первый
16:00–17:00 — трансфер из отелей на лесную ферму в горах
17:00–17:30 — размещение в палатках, краткий инструктаж и свободное время
17:30–18:30 — вечеринка у бассейна (музыка, развлечения, купание)
18:30–19:30 — романтический ужин на закате
19:30–21:00 — посиделки у костра с зефиром и чаем
21:00 — общение и наблюдение за звёздами
День второй
7:00 — 7:30 — подъём и лёгкая разминка
7:30 — 8:30 — прогулка по лесу к водопаду (по желанию)
8:30 — 9:00 — купание в холодном горном ручье
9:00 — 9:45 — деревенский завтрак (свежие сыры, варенье, яйца, деревенский хлеб, овощи и т. д.)
9:45 — 10:00 — сбор вещей и трансфер обратно в отели
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером, ужин и завтрак, размещение в комфортабельном кемпинге
- Напитки оплачиваются дополнительно
- Дети до 3 лет — бесплатно
в воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Канер — ваш гид в Аланье
Я работаю гидом с 2015, люблю город,в котором живу, знаю его историю. Я хочу, чтобы каждый, кто приезжает к нам, почувствовал себя здесь как дома. Хочу поделиться с вами красотой природы, гостеприимством местных жителей, чтобы вы возвращались снова и снова.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
-
17%
Групповая
4 Чуда: Салда, Памуккале, Иераполис, Клеопатра
Погрузитесь в мир чудес Турции: белоснежные пляжи, террасы Памуккале, древний Иераполис и легендарный Бассейн Клеопатры ждут вас
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
30 ноя в 03:00
2 дек в 03:00
$50
$60 за человека
-
25%
Водная прогулка
Пиратская Прогулка с Пенной Вечеринкой
Насладитесь морем и солнцем на пиратском корабле! Пенная вечеринка и обед сделают ваш день незабываемым. Откройте для себя магию Средиземного моря
Начало: Место начала: Отели гостей
Расписание: Если произойдут изменения во времени встречи, вас уведомят за день до тура
Завтра в 08:30
29 ноя в 08:30
$15
$20 за человека
Групповая
Верховая езда в Аланье
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты, катаясь на лошади по живописным горам Аланьи. Ощутите свободу и гармонию с природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
$58 за человека