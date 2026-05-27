Здесь прошлое не в учебниках — оно вокруг. Вы изучите вросшую в скалу цитадель, что веками оберегала тысячи людей. Пройдёте по следам византийских монахов и осмотрите полустёртые фрески. Попетляете по лабиринту жилищ в мягком туфе и объедете долины, где ветер и время создали замысловатые фигуры. А также понаблюдаете, как нежный рассвет раскрашивает яркая гирлянда воздушных шаров, — невероятное зрелище!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1

3:00 — выезд из отелей

7:30–8:00 — завтрак

11:00–12:00 — прибытие

12:00–16:00 — первая встреча с Каппадокией. Вы увидите:

скальную крепость Учхисар в вулканическом туфе

раннехристианские святыни и византийские фрески в Гёреме

долины с причудливыми останцами, которые называют дымоходами фей

подземный город

красную реку Кызылырмак

— обед

16:00–17:00 — заселение в отель

19:00–20:00 — ужин

День 2

5:00–6:30 — полёт на воздушном шаре или наблюдение за ними со смотровой (опционально)

7:30–8:00 — завтрак

9:30–11:00 — гончарная мастерская в Аваносе, долина Верблюдов

11:00–11:30 — выезд, остановка у караван-сарая Султанханы

13:00–14:00 — обед

13:30–20:30 — возвращение в отели

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на автобусе, проживание в отеле Taskin 3*, входные билеты, ужин и завтрак в отеле (без напитков), страховка

Ночёвка запланирована в 2-местном номере. Если вы едете в одиночку, мы можем подыскать вам пару. Если желающих не найдётся, нужно доплатить за 1-местный номер

Обязательно возьмите паспорт и наличные для дополнительных услуг

Детям младше 3 лет отдельное место в автобусе предоставляется, только если есть свободное

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Питание: завтрак в 1-й день, 2 обеда, напитки

Доплата за 1-местный номер — €15-25

По желанию: выезд на закат в Красной долине — €15, полёт на воздушном шаре — €150-250, панорама воздушных шаров — на джипе €50 / на автобусе €30

Важная информация

Бронирование любых дополнительных услуг (включая полёт на воздушном шаре) через сторонних организаторов не допускается. Участие в программе возможно только при оформлении всех дополнительных опций через организатора экскурсии.

В случае самостоятельного приобретения сторонних услуг организатор оставляет за собой право отказать в участии в отдельных этапах программы или в экскурсии в целом без компенсации, поскольку в таких случаях невозможно обеспечить координацию маршрута и действие страхового покрытия.